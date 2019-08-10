Разочарованные участники митинга-концерта покидают проспект Сахарова в Москве

Москва, 10 августа. Участники согласованного митинга-концерта на проспекте Академика Сахарова в Москве покидают мероприятие, разочаровавшись в организаторах.

Митинг-концерт идет чуть более часа, а его участники уже покидают мероприятие. Одной из причин стала плохая погода: в столице в эту субботу весь день идет дождь. Однако большая часть присоединившихся к мероприятию разочаровались в организаторах. Увиденное, вероятно, не произвело на них впечатления, и они поспешили вернуться домой.

По данным главного управления МВД РФ, на данный момент на проспекте Сахарова находятся около 15 тысяч человек. Отток участников продолжается.

В субботу на проспекте Сахарова проходит согласованный митинг-концерт. Сторонники блогера Алексея Навального хотят превратить встречу в незаконную акцию протеста.

По словам так называемых «независимых» и несостоявшихся кандидатов в Мосгордуму, им без существенных причин было отказано в регистрации. На самом деле соратников Навального поймали на мошенничестве: в их бумагах были обнаружены «подписи мертвецов» и фальсифицированные документы. О мошенничестве людей блогера стало известно еще во время подписной кампании: в одной из столичных квартир была обнаружена целая «фабрика» по подделке документов.

Члены Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека обратились к россиянам в связи с проведением в Москве санкционированного митинга. Они призывали не вестись на призывы провокаторов.