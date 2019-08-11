Сирия, 11 августа. Назван предполагаемый «наследник» главаря ИГИЛ1, Турция стягивает силы к границе Сирии, ССА обстреляла школу в Хаме. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: задержали боевика ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре.

«Сирийская свободная армия» (ССА): обстреляла из «Градов» школу на севере Хамы.

Армия Турции: перебросила дополнительные силы к границам Алеппо и Ракки.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ, запрещено в РФ): назвало возможного преемника Абу Бакра аль-Багдади.

Курды: совершили нападение на ССА на севере Алеппо, арестовали врача в Хасаке.

Провинция Алеппо

Продолжается подготовка к турецкой военной операции по созданию «зоны безопасности» на контролируемых курдскими формированиями территориях на севере Сирии. Турецкая армия направила новые подкрепления к границам Сирии в районы городов Суруч и Ачакчале, расположенные на границе сирийских провинций Алеппо и Ракка. Как сообщает турецкое новостное агентство Anadolu, в составе подкреплений доставляется различный военный транспорт, бронетехника и ракетные установки, воинские части перебрасываются из различных регионов страны. Источник сообщает о прибытии в провинцию Шанлыурфа 15 военных транспортных средств в сопровождении отрядов жандармерии.

Курдские источники в Twitter (@afrinactivists) сообщают об уничтожении восьми боевиков протурецкой группировки боевиков «Джебхат аш-Шамия» в районе города Аль-Баб на севере Алеппо. Исполнитель нападения не называется, однако следует предполагать, что боевики ССА были убиты силами курдского сопротивления в оккупированных Турцией районах страны.

Между тем турецкий источник в Twitter (@huseyinbozan) сообщает о террористическом акте, произошедшем около мечети в районе города Азаз на севере Алеппо в канун праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам). По данным источника, взорвался заминированный мотоцикл, один человек погиб, шестеро получили ранения. Сведения о том, кем именно был осуществлен теракт, выясняются.

Провинция Дейр-эз-Зор

Боевик одной из подпольных ячеек террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) был задержан силами безопасности в городе Аль-Кусра в западной части провинции Дейр-эз-Зор, сообщает локальный новостной источник в Twitter (@DeirEzzor24).

Провинция Даръа

Большая группа сирийских беженцев вернулась в Сирию из лагерей беженцев на территории Иордании. Как сообщает новостной источник в Twitter (@SanaAjel), беженцы вернулись на сирийскую территорию через гуманитарный коридор «Насиб», расположенный на юге провинции Даръа.

Провинция Хама

На севере провинции Хама продолжается противостояние между правительственными силами — Сирийской арабской армией (САА) — и террористическими группировками, оккупировавшими Большой Идлиб. Террористы коалиции «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» ответили на успехи, достигнутые САА при наступлении, террористической акцией против мирного населения и нанесли ракетный удар по школе в населенном пункте Аль-Муджназарат в провинции Хама, передает местный источник.

Провинция Хасака

Боевики коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) арестовали врача-педиатра Аммара Мухаммеда Газневи аль-Джду, когда он проходил пропускной пункт проамериканских сил в городе Хасака. Как сообщает «Сирийская сеть по правам человека» (SN4HR), врач был увезен в неизвестном направлении боевиками SDF, причины ареста не называются.

Между тем на военной базе в городе Аш-Шаддади закончили обучение боевики SDF, прошедшие 45-дневные тренировочные курсы, сообщает источник в Twitter (@NotWoofers). Наземные силы проамериканской коалиции выросли на 218 человек. Стоит отметить, что курдские бойцы SDF этого призыва рискуют быть сразу же брошенными в атаку на турецкие силы в «зоне безопасности». Большая часть курдских группировок категорически отвергает план создания так называемого широкого пояса безопасности под контролем сил Турции и США, и противостояние на границе может легко превратиться в вооруженные столкновения по всему северу Сирии.

Ирак

Медиаресурсы террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) объявили, что верховный главарь ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади назначил преемника. Им стал уроженец иракского Мосула по имени Абдулла Кардаш, сообщает Middle East Monitor со ссылкой на принадлежащий террористам ресурс Amaq. Он когда-то работал на террористов «Аль-Каиды»1 (запрещена в РФ), а после познакомился с Аль-Багдади в американском концлагере «Кэмп Букка» в Ираке. Middle East Monitor отмечает, что Абдулла Кардаш был близок к «второму человеку» в ИГИЛ» Абу Аля аль-Афри, уничтоженному в 2016 году. Кардаша эксперты называют «авторитарным, жестоким и крайним экстремистом».

Между тем специалисты британского BBC Monitoring утверждают, что данное сообщение является фейком, якобы запущенным неназванными спецслужбами, чтобы спровоцировать раскол в ИГИЛ. Между тем в ИГИЛ в настоящее время действительно происходит раскол, вызванный «тактическим отступлением» Аль-Багдади, который не стал до конца оставаться в Аль-Багузе под бомбардировками США. По различным данным, сам «халиф» террористов «Исламского государства» может в настоящее время находиться на территории пустыни в Ираке или Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.