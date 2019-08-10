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Шендерович «слил» Соболь, обвинив в готовящейся провокации на митинге-концерте 10 августа

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Шендерович «слил» Соболь, обвинив в готовящейся провокации на митинге-концерте 10 августа

Москва, 10 августа. Организаторы санкционированного митинга-концерта опасаются возможных провокаций со стороны незарегистрированного кандидата Любови Соболь и ее сторонников. Об этом в субботу сообщает пресс-служба московского главка полиции.

«К сотрудникам ГУ МВД России по Москве обратились организаторы митинга на проспекте Сахарова с заявлением о том, что Соболь и другие участники митинга собираются организовать провокации при проведении согласованного мероприятия», — говорится в сообщении.

В частности, на это указал бывший кандидат в депутаты Мосгордумы Денис Шендерович. По его словам, Соболь планирует призывать людей участвовать в несанкционированных митингах, но при этом она не собирается брать на себя ответственность.

В связи с этим московская полиция призвала всех участников акции соблюдать законодательство и не нарушать общественного порядка. 

В столице в субботу проходит санкционированный концерт-митинг в поддержку кандидатов, которые были сняты с выборов в Мосгордуму за нарушения. Среди них оказалась Любовь Соболь, у которой нашли целый подпольный цех по подделке подписей. Кроме того, женщину уличили в использовании подписей мертвых людей.

Сегодня в разных регионах России проходят митинги солидарности с московской оппозицией, однако они не собрали много людей.

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Источник: МВД по Москве
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