Полицейские досматривают участников митинга-концерта в Москве в целях безопасности

Москва, 10 августа. Сотрудники правоохранительных органов досматривают участников согласованного митинга-концерта на проспекте Академика Сахарова в Москве для обеспечения безопасности, сообщили в пресс-службе главного управления МВД по столице.

Организаторы и участники митинга-концерта ранее пожаловались на полицию, которая якобы создает «искусственные затруднения допуска граждан в зону безопасности». Представители правоохранительных органов столицы объяснили работу коллег.

«Указанные утверждения не соответствуют действительности, — констатировали представители ведомства, — досмотр проводится исключительно в целях безопасности, а организаторы митинга были проинформированы об указанных мерах и необходимости организовать заблаговременное прибытие участников мероприятия».

В субботу на проспекте Сахарова проходит согласованный митинг-концерт. Сторонники блогера Алексея Навального намерены превратить его в незаконную акцию протеста. Напомним, по их словам, «независимым» кандидатам без существенных причин было отказано в регистрации на выборы в Мосгордуму. На самом деле соратников блогера поймали на мошенничестве: в их документах были обнаружены «подписи мертвецов» и фальсифицированные бумаги. О мошенничестве людей Навального стало известно еще на момент подписной кампании: в одной из московских квартир была обнаружена целая «фабрика» по подделке документов.

Члены Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека обратились к россиянам в связи с проведением в Москве санкционированного митинга. Они призывали не вестись на призывы провокаторов.