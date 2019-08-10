 Оппозиция зарабатывает на продаже дождевиков на Сахарова по завышенной цене

Московская погода выдала неприятный сюрприз — с утра зарядили дожди и сильный ветер. По данным МЧС, температура воздуха в столице днем не поднимется выше +18, подобная обстановка сохранится на ближайшие сутки.

Люди, пришедшие на акцию оппозиции на проспекте Сахарова, уже стоят у рамок и мокнут под дождем, а рядом снуют граждане, которые предлагают купить дождевик, о чем сообщили журналисты RT в канале редакции.

Организаторы митинга могли посмотреть сводку погоды заранее, подумать о тех, кто соберется, и организовать раздачу простейших пленочных дождевиков на входе. Деньги у оппозиционеров на такие расходы точно есть — достаточно взглянуть на качественную полиграфию, футболки и вспомнить про свистки, которые раздавали 20 июля. Этих сувениров закупили в общей сложности на 300 тысяч рублей, по подсчетам журналиста Антона Красовского.

Но почему-то оппозиционеры предпочли не проявлять заботу о своих же сторонниках, заставив всех не желающих мокнуть покупать дождевики за свои средства. Нельзя исключать, что честные и независимые оппозиционеры просто в доле с теми, кто воспользовался акцией и с ходу открыл свой маленький бизнес — у либералов принято уважать «невидимую руку рынка» и не упускать возможности легкого заработка на сиюминутных нуждах.

Особенно комично то, что в данный момент проходит следствие об отмывании миллиарда рублей сотрудниками ФБК. Главный фигурант дела Леонид Волков покинул Россию и находится в Чехии, куда к нему прибыла его жена.