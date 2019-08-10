Митинг-концерт «оппозиции» собрал участников в 15 раз меньше, чем было заявлено

Москва, 10 августа. Около семи тысяч человек присутствуют на санкционированном митинге-концерте так называемой «оппозиции» в Москве, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

Изначально было заявлено, что на митинг-концерт придут около ста тысяч человек.

Напомним, 10 августа на площади Сахарова проходит согласованный митинг-концерт, связанный с недопуском сторонников скандального блогера Алексея Навального на выборы в Мосгордуму из-за фальсификации подписей. Так называемая «оппозиция» в Сети ранее открыто заявляла о намерениях превратить его в незаконный митинг. Сотрудники правоохранительных органов заранее предупредили, что «за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом».

Сторонники Навального после отказа в регистрации в качестве кандидатов на выборы в Мосгордуму из-за массовых фальсификаций начали активно призывать горожан к участию в незаконных митингах, тем самым подталкивая их к совершению преступления и нарушению российского законодательства. У правой руки Навального Любови Соболь, к примеру, нашли 15% липовых подписей. Кроме того, в ее подписных листах были «подписи мертвецов». А в одной из столичных квартир располагался штаб по подделке подписей в пользу Соболь.