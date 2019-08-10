Украинцы просят Зеленского заменить гривну на доллар из-за недоверия к нацвалюте

Киев, 10 августа. На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой перевести страну на доллар. Автор обращения указывает, что доллар является более надежной валютой, чем подверженная курсовым скачкам гривна.

«В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную - доллар США с пересчетом цен, тарифов, окладов заработной платы, стипендий, пенсий, а также вкладов граждан», — пишет он.

Отметим, что украинская национальная валюта последние годы лидирует по девальвации (официальное понижение курса). Если до Майдана один доллар стоил 8 гривен, то сегодня он продается за 25,2 гривны.

В январе украинская валюта стала аутсайдером по так называемому индексу бигмака. Впрочем, в Нацбанке Украины это объяснили переоцененностью доллара и низкими украинскими ценами.

Украинская экономика находится в кризисе с 2014 года, когда в стране произошел госпереворот. Причиной падения экономических показателей стала затянувшаяся гражданская война в Донбассе, высокая закредитованность страны, рост цен и тарифов на фоне снижения доходов, а также разрыв всех договоров о сотрудничестве с Москвой, в результате которого ключевые украинские предприятия остались без российских комплектующих и сырья.