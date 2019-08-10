Сирия, 10 августа. Беспилотник международной коалиции упал в Багдаде. Нападение неизвестных в Даръа. Смертники РПК задержаны в Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: нанесли точечные удары по укрытиям радикалов на юге провинции Идлиб.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили нападение неизвестных в Даръа.

«Исламское государство1»: подозреваются в убийстве двух курдских бойцов в Хасаке.

«Сирийская свободная армия» (ССА): задержала пять курдских радикалов на севере Алеппо.

ВС Турции: нанесли авиаудары по укрытиям курдских боевиков на севере Ирака.

Международная коалиция: направила конвой с подкреплениями к городу Камышлы в провинции Хасака для отрядов SDF.

Провинция Алеппо

Согласно сообщениям медиапорталов, подконтрольных боевикам «Сирийской свободной армии» (ССА), в городе Азаз были арестованы силами «военной полиции» ССА пять курдских радикалов из группировки «Рабочая партия Курдистана» (РПК). Как утверждает новостного агентство Step News Agency, радикалы были задержаны при подготовке теракта с участием террористов-смертников.

Провинция Даръа

В провинции продолжаются нападения подпольных группировок «умеренной оппозиции» на правительственную армию. Сообщается о гибели одного и ранении нескольких солдат Сирийской арабской армии (САА) в результате вооруженного нападения в восточном квартале города Нава, как передал оппозиционный новостной портал Step News Agency. Также вчера в городе Тасиль на западе провинции неизвестные напали на блокпост САА, но атака была отбита без потерь. Сирийская обсерватория по правам человека предполагает, что нападения в провинции продолжают бывшие боевики группировки «Сирийская свободная армия», которые пошли на перемирие с Дамаском в 2018 году, но не отказались от вооруженного сопротивления правительственным силам.

Провинция Идлиб

ВВС Сирии совершили еще один боевой вылет в район поселка Ат-Тамания, где расположены опорные пункты джихадистов альянса «Тахрир аш-Шам». С воздуха военные самолеты сбросили бомбы на укрытия радикалов и склад боеприпасов, как передает портал Baladi Network. Сведения о потерях радикалов в живой силе и военной технике пока что уточняются.

Провинция Хасака

В районы оккупации курдских отрядов «Демократических сил Сирии» (SDF) прибыла еще одна крупная партия оружия и военной техники, предоставленной международной коалицией во главе с США. Согласно данным новостного портала Baladi News, в город Камышлы сегодня утром прибыло около десятка грузовиков.

Трое бойцов SDF, включая полевого командира, были застрелены неизвестными вооруженными людьми на дороге к мусорной свалке в районе деревни Аль-Аттала, как сообщает источник в сети Twitter Rana Alasad. Предполагается, что нападавшими были террористы «Исламского государства».

Ирак

ВВС Турции в рамках операции «Коготь - 2», направленной против курдских радикалов «Рабочей партии Курдистана» (РПК), нанесли удар по районам Хафтанин и Гара на севере Ирака, в результате чего было нейтрализовано шесть курдских бойцов, как сообщает турецкое новостное агентство Anadolu Agency.

Как передает новостной портал Kurdistan 24, 7 августа беспилотник международной коалиции упал у города Багдад из-за технической проблемы. Это произошло в сельскохозяйственных угодьях поселка Радвания в пригороде Багдада, после чего БПЛА был возвращен США иракскими силами безопасности, как уточняет информационное агентство Buratha со ссылкой на местный источник.

1 Организация запрещена на территории РФ.