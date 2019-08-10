«Оппозиция» в регионах не смогла собрать на митинги солидарности с Соболь даже 100 человек

Москва, 10 августа. Митинги, проводимые в регионах в знак солидарности с московскими кандидатами, попавшимися на фальсификации подписей, полностью провалились, поскольку не смогли привлечь местных жителей.

Больше всего вышло людей в Омске. Там в акции приняли участие 60 человек. Еще меньше собрал иркутский митинг — 45 человек. В Красноярске поддержать московских оппозиционеров вышли около 10 человек, а во Владивостоке — 8.

При этом в некоторых регионах костяк протеста почему-то составляют коммунисты. Так, к примеру, было в Кургане и Нижневартовске.

По словам члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества Александра Брода, все эти акции оказались невостребованными у населения, поскольку носят искусственный характер. Именно поэтому оппозиции пришлось привлечь к агитации популярных рэперов — Оксимирона и Face.

«Протест провалился, потому что политики специально пытаются вывести людей на улицы. А те понимают, что организаторы этих митингов прикрываются ими как живым щитом. Неслучайно на Сахарова приглашают музыкальные группы. Чем-то нужно привлекать людей», — пояснил Брод порталу Ura.ru.

Напомним, в настоящее время в Москве проходит санкционированный концерт-митинг оппозиции, которая добивается восстановления своих кандидатов, снятых с выборов в Мосгордуму за нарушения. Речь, в частности, идет о Любови Соболь, у которой нашли целый подпольный цех по подделке подписей. Кроме того, женщину уличили в использовании подписей мертвых людей.