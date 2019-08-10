Задержанная Соболь готовила провокацию на митинг-концерте 10 августа

Москва, 10 августа. Любовь Соболь и другие участники митинга-концерта, который проходит сегодня в Москве, готовят провокацию. Об этом сообщило столичное ГУ МВД, получившее соответствующее уведомление от организаторов акции на проспекте Сахарова.

Отметим, что сама Соболь уже задержана за организацию несанкционированных акций, которые ранее прошли в столице.

Напомним, организаторами незаконных митингов в Москве выступили Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Любовь Соболь и другие сторонники Алексея Навального, которых Мосгоризбирком правомерно отказался регистрировать в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы. Так называемые оппозиционеры не постеснялись использовать поддельные подписи, в связи с чем закономерно выбыли из предвыборной гонки.

Любовь Соболь отличилась здесь особенно: 14,67% предоставленных ею подписей оказались «липовыми». Отметим, что несостоявшийся кандидат неоднократно становилась центральной фигурой скандалов, связанных с фальсификацией подписных листов. Например, столичные правоохранители обнаружили в одной из московских квартир целую «фабрику поддельных подписей». Кроме того, Соболь и ее «коллеги» не постеснялись использовать подписи мертвецов.

Отметим, что сторонники Навального могли доказывать свою правоту в суде, однако они предпочли в очередной раз пойти против закона и стали призывать граждан к провокациям и участию в несанкционированных митингах. Одна из таких незаконных акций прошла в Москве 27 июля. Несанкционированный митинг, который заявлялся как «мирная акция», вылился в массовые беспорядки и нападения на полицейских, обеспечивающих безопасность горожан и туристов.

Все организаторы незаконной акции были помещены под стражу. Избежать ареста удалось только Любови Соболь, которая прикрылась пятилетней дочерью. Однако против юриста так называемого ФБК все же завели административное дело. Кроме того, призывавшая к массовым беспорядкам Соболь получила внушительный штраф.