Россияне не готовы поддерживать нарушивших закон соратников Навального, уверен Григорьев

Москва, 10 августа. Малочисленность митингов так называемой «оппозиции» в российских регионах в поддержку соратников скандального блогера Алексея Навального, которых не зарегистрировали в качестве кандидатов на выборы в Мосгордуму из-за фальсификации подписей, можно объяснить неактуальностью повестки. Об этом заявил член Общественной палаты России Максим Григорьев.

В комментарии «Политике Сегодня» он заявил, что очень мало москвичей готовы участвовать в подобного рода мероприятиях. Григорьев подчеркнул, что присутствовал на прошлом несанкционированном митинге 3 августа в качестве общественного наблюдателя. По его словам, участников было мало.

«По всей видимости, большинство были иногородними приезжими. Не думаю, что в регионах сильно беспокоятся о выборах в Мосгордуму и люди готовы выходить и участвовать в несанкционированных мероприятиях», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что большинство граждан России не готовы поддерживать нарушивших закон претендентов на депутатские мандаты.

«Имела место фальсификация подписей, более 300 подписей мертвых людей было собрано. Это вопрос, связанный с административной либо с уголовной ответственностью», — объяснил Григорьев.

Напомним, поводом для проведения незаконных митингов стал недопуск сторонников Навального на выборы в Мосгордуму из-за массовых фальсификаций. Например, у юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь процент липовых подписей достиг практически 15%, хотя закон допускает только 10% «брака».

Кроме того, в ее подписных листах нашли подписи мертвецов. А в одной из столичных квартир полицейские обнаружили настоящую «фабрику» по рисовке липовых подписей в поддержку Соболь. Аналогичными незаконными схемами пользовались и другие соратники Навального: Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Иван Жданов, Константин Янкаускас.

Так называемая «оппозиция» начала призывать москвичей к участию в незаконных митингах, тем самым подталкивая людей к нарушению российского законодательства. На несанкционированных публичных мероприятиях 27 июля и 3 августа толпа вела себя крайне агрессивно: кидала в сотрудников полиции бутылки, куски асфальта, мусорные урны.

Правоохранители и росгвардейцы действовали максимально аккуратно и профессионально, оперативно задерживали провокаторов и дебоширов, тем самым обеспечивая безопасность горожан.