Экс-депутат Рады рассказал, как Порошенко за год украл у народа 19 млрд гривен

Депутат Верховной рады Украины Сергей Лещенко заявил, что для привлечения экс-президента страны Петра Порошенко к ответственности по делу «Роттердам плюс» нужно собрать дополнительные доказательства. Но, по мнению бывшего украинского парламентария Алексея Журавко, даже если следствие докажет, что Порошенко и его клика украли у народа 19 млрд гривен, в тюрьму его не посадят.

Формула «Роттердам плюс» была введена на Украине в мае 2016 года для расчета цен на уголь. Из-за гражданской войны в Донбассе руководство Украины объявило, что будет закупать уголь на международной бирже в Нидерландах, куда он попадает из ЮАР и Южной Америки. Нацкомиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг определила, что стоимость угля для украинских потребителей будет рассчитываться по формуле: цена угля в портах Амстердам — Роттердам — Антверпен + стоимость его доставки на Украину. В результате цена тепловой электроэнергии на Украине подорожала вдвое в 2016 году.

«В формулу «Роттердам плюс» был заложен несуществующий уголь. Транспортировка тоже была несуществующей. И все это делалось, чтобы объяснить его высокую цену. В результате выработалась сверхприбыль. А присваивалась она в большей степени компанией ДТЭК, принадлежавшей олигарху Ринату Ахметову. В свою очередь экс-президент Петр Порошенко сдерживал это расследование, пока был при своем кресле», — заявил Сергей Лещенко.

Депутат Рады уверен, что схема работала с ведома Порошенко, но необходимо доказать, что бывший президент имел умысел обогатиться с помощью нее.

«Все тайное рано или поздно становится явным. Так и сейчас — началось еще одно расследование против кровавого Пети. Стало известно, как он заработал 19 миллиардов на «Роттердаме плюс». Эксперты давно утверждали, что это — одна из самых масштабных схем, с помощью которой смотрящие за энергетикой (а в их список входили люди из ближайшего окружения экс-президента Петра Порошенко, в частности, Игорь Кононенко) и лояльный к ним бизнесмен Ринат Ахметов (в его компанию ДТЭК входит большинство тепловых электростанций Украины) получали сверхприбыль», — отметил на своей странице в Facebook депутат Верховной рады V-VI созывов Алексей Журавко.

Однако в комментарии Федеральному агентству новостей он выразил опасение, что Порошенко и его клика не будут наказаны по всей строгости закона.

«Думаю, что Порошенко не накажут за то, что он за год с помощью «Роттердама плюс» украл у народа 19 млрд гривен, но дела будут подшиваться, потому что свидетельства его преступлений начнут все больше и больше проявляться. Но американцы пока не дадут отправить Порошенко за решетку. Он им покамест нужен, его скрипка еще не доиграна. Я делаю такой вывод по тому, как ведет себя новый президент Украины Владимир Зеленский и правоохранительные органы. Вероятно, когда с поста генпрокурора снимут Юрия Луценко, дела зашевелятся побыстрее. Но если все-таки дойдет до посадки, то Порошенко отделается легким для него наказанием. Хотя я, как и многие украинцы, считаю, что Порошенко, будучи военным преступником, заслуживает трибунала», — сказал Журавко.

По его словам, у Порошенко очень много врагов внутри страны, но для Запада он является важным свидетелем и исполнителем преступлений, совершаемых по заказу извне. Поэтому его пока не отдадут в руки правосудия.