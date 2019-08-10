Команда Навального митингами в Москве отрабатывает деньги западных спонсоров

Москва, 10 августа. Член Совета Федерации Сергей Цеков убежден, что блогер Алексей Навальный и его соратники беспорядками в Москве отрабатывают деньги западных спонсоров.

Цеков считает, что несанкционированные митинги в Москве нужны Навальному и его людям ради денег.

«У них что, свои капиталы есть? Они зарабатывают и отрабатывают деньги митингами, — приводит его слова «Инфореактор». — Есть определенные установки, и они стремятся их выполнить. Ничего удивительного в этом нет».

Сенатор добавил, что большинство думающих россиян осознают истинные цели этих мероприятий и поэтому ряды сторонников так называемого ФБК редеют.

Напомним, ранее СК РФ возбудил против ФБК уголовное дело. Навального и его приспешников подозревают в отмывании денег. Следствие установило, что с января 2016 года по декабрь 2018 года сотрудники ФБК и лица, причастные к этой организации, преступным путем получили крупную сумму в рублях и иностранной валюте.

Навальный, его правая рука Любовь Соболь, несостоявшиеся кандидаты на выборы в Мосгордуму Иван Жданов, Илья Яшин, Дмитрий Гудков и другие призывают россиян к нарушению закона из-за отказа в регистрации. Соратников блогера поймали на мошенничестве: в документах кандидатов были обнаружены «подписи мертвецов» и фальсифицированные бумаги. О мошенничестве «независимых» кандидатов стало известно еще на момент подписной кампании: в одной из московских квартир была обнаружена целая «фабрика» по подделке документов.