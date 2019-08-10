Вассерман назвал организацию уличных беспорядков единственным умением «оппозиции»

Москва, 10 августа. Так называемая оппозиция умеет только устраивать массовые беспорядки, и больше ни на что не способна. Соответствующее заявление сделал публицист и политический консультант Анатолий Вассерман.

Напомним, Любовь Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков и другие сторонники скандального блогера Алексея Навального получили отказ в регистрации в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы, поскольку предоставили в Мосгоризбирком поддельные подписи. При этом так называемые оппозиционеры могли специально пойти на фальсификацию, чтобы получить повод для организации массовых беспорядков.

«Я совершенно уверен, что они действовали именно таким образом, потому что эти люди прекрасно понимали, что шансов получить власть у них нет ни малейших. Довольно быстро выяснилось, что эти люди неплохо умеющие организовывать уличные беспорядки, не умеют ничего другого и даже не хотят учиться ничему другому. Все их действия нацелены не на попадание в Московскую городскую Думу, а исключительно на различные пропагандистские эффекты. Они предоставили в Московскую городскую избирательную комиссию настолько халтурные подписные листы, что я совершенно не сомневаюсь, что это было сделано вполне сознательно», — считает Вассерман.

При этом эксперт отмечает, что за организацией несанкционированных акций в столице явно стоят западные кураторы.

«Люди, организовавшие уже какое-то совершенно несметное количество государственных переворотов по одной и той же технологии, уверены в том, что эта технология работает, и будут применять ее при каждом удобном случае, пока против нее не придумают каких-то контрмер. Можно даже не сомневаться, что за акциями, проводимыми по стандартному, неоднократно отыгранному во всем мире сценарию, стоят одни и те же «режиссеры-постановщики» и одни и те же «продюсеры». Я не исключаю, что тот же Навальный мог изучать на спецкурсах Ельского университета все эти стандартные технологии свержения демократической власти и приведения на ее место тирании. Вообще трудно поверить в его способность сделать хоть что-нибудь без прямой открытой подсказки», — сказал Вассерман в комментарии изданию «Слово и Дело».

Отметим, что деятельность скандального блогера Алексея Навального и его так называемого Фонда борьбы с коррупцией финансируется, в том числе, из западных источников. Одним из главных спонсоров выступает беглый олигарх Михаил Ходорковский, который тесно связан с британскими спецслужбами и различными фондами откровенного русофоба Джорджа Сороса.

Как отмечает политолог Александр Дудчак, задача скрывающегося за границей Ходорковского — подстрекать неконструктивную российскую «оппозицию», деятельность которой может привести к уничтожению страны. При этом эксперт подчеркнул, что беглый олигарх способен только говорить, и ожидать решительных действий от него не стоит.

«В общем-то, работа у него такая — продолжает работать на благо «партнеров», — пояснил Дудчак.

Напомним, сторонники Навального, которых на правомерных основаниях отказались регистрировать в качестве кандидатов в Мосгордуму, организовали уже несколько несанкционированных митингов в Москве. Ранее глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что представители так называемой оппозиции изначально не планировали идти в депутаты, а хотели использовать отказ в регистрации в качестве повода для «обкатки технологий к выборам в Госдуму», которые намечены на 2021 год. С ним согласен директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, который считает, что так называемая оппозиция «тестирует механизмы по организации массовых беспорядков в столице».

Среди всех соратников Навального стоит особо выделить Любовь Соболь, которую Мосгоризбирком исключил из предвыборной гонки за подделку подписей и использование подписей мертвецов. После незаконного митинга, состоявшегося 27 июля, были арестованы все его организаторы, кроме Соболь, которая удачно прикрылась пятилетней дочерью. Однако ей все же инкриминировали административную статью, а также обязали выплатить солидный штраф.