Авария под Тамбовом унесла жизни пяти человек. События дня. ФАН-ТВ

Пятеро погибли в ДТП под Тамбовом
Трагичное ДТП произошло в Тамбовской области. Пять человек погибли, еще восемь пострадали при столкновении двух микроавтобусов Fiat Ducato и Citroen. Последний, по предварительным данным, вылетел на встречку, а после сильного удара оказался на обочине. Fiat Ducato в свою очередь опрокинулся на дороге. Авария произошла на трассе Тамбов-Воронеж недалеко от поселка Шульгино Мордовского района. Сейчас все раненые доставлены в больницу, известно, что среди них есть ребенок. На место выехала следственная группа, а по факту ЧП возбуждено уголовное дело.
На Китай обрушился тайфун «Лекима»
А на Китай обрушилась грозная стихия. Мощный тайфун «Лекима» нагрянул в провинцию Чжэцзян с сильным ветром и ливнями. По данным СМИ, жертвами стихии стали не меньше 13 человек, без вести пропали еще 16. Парализованы вокзалы и аэропорты. И, хотя циклон ослаб, он все еще движется к другим регионам, в том числе к Шанхаю и Цзянсу. На побережье Восточно-китайского моря «Лекима» бушует уже несколько дней, «под раздачу» успели попасть соседи из Японии, которые только-только оправились от другого тайфуна — «Данас». Десятки пострадали, тысячи остались без света. Сообщается, что в Китае из потенциально опасных районов уже эвакуированы около миллиона человек.
Путин поздравил деятелей спорта
Все россияне, кто трудится в сфере физической культуры и спорта, отмечают профессиональный праздник — День физкультурника. Нынешняя дата юбилейная — с момента первых торжеств прошло уже 80 лет. Но ценности спорта, здорового образа жизни особенно актуальны и по сей день. Важную роль атлетов, тренеров и работников отрасли подчеркнул президент России Владимир Путин:
«Их блистательные победы имеют огромное значение для патриотического воспитания подрастающего поколения, вдохновляют молодежь на занятия спортом и активный досуг, заряжают ее верой в собственные силы. Во многом благодаря вам, вашей компетентности, энтузиазму и преданности делу Россия есть и всегда будет великой спортивной державой», — сказал Владимир Путин.
Президент поздравил всех с Днем физкультурника и напомнил, что сегодня в России уделяется огромное внимание спортивной инфраструктуре. А подготовка будущих чемпионов и рекордсменов — один из главных приоритетов страны.
Названы самые «здоровые» регионы РФ
А вот Минздрав, словно продолжая эту тему, рассказал о самых здоровых регионах в России. Согласно отчету ведомства за прошлый год, меньше всего «болячек» насчитывают Чечня и Кабардино-Балкария — в каждой из республик на 100 тысяч населения выявлено примерно по 95 тысяч заболеваний. Уточняется, что эта статистика включает абсолютно все болезни, даже если у одного человека их накопилось несколько. В почетную тройку также вошла Курская область, а вот сложнее всего, по данным Минздрава, дела обстоят у Петербурга, Алтая и Карелии. Возможно, в День физкультурника местным жителям лишний раз стоит задуматься о здоровом образе жизни.