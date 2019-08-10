Авария под Тамбовом унесла жизни пяти человек. События дня. ФАН-ТВ

Пятеро погибли в ДТП под Тамбовом Трагичное ДТП произошло в Тамбовской области. Пять человек погибли, еще восемь пострадали при столкновении двух микроавтобусов Fiat Ducato и Citroen. Последний, по предварительным данным, вылетел на встречку, а после сильного удара оказался на обочине. Fiat Ducato в свою очередь опрокинулся на дороге. Авария произошла на трассе Тамбов-Воронеж недалеко от поселка Шульгино Мордовского района. Сейчас все раненые доставлены в больницу, известно, что среди них есть ребенок. На место выехала следственная группа, а по факту ЧП возбуждено уголовное дело.

На Китай обрушился тайфун «Лекима» А на Китай обрушилась грозная стихия. Мощный тайфун «Лекима» нагрянул в провинцию Чжэцзян с сильным ветром и ливнями. По данным СМИ, жертвами стихии стали не меньше 13 человек, без вести пропали еще 16. Парализованы вокзалы и аэропорты. И, хотя циклон ослаб, он все еще движется к другим регионам, в том числе к Шанхаю и Цзянсу. На побережье Восточно-китайского моря «Лекима» бушует уже несколько дней, «под раздачу» успели попасть соседи из Японии, которые только-только оправились от другого тайфуна — «Данас». Десятки пострадали, тысячи остались без света. Сообщается, что в Китае из потенциально опасных районов уже эвакуированы около миллиона человек.

Путин поздравил деятелей спорта Все россияне, кто трудится в сфере физической культуры и спорта, отмечают профессиональный праздник — День физкультурника. Нынешняя дата юбилейная — с момента первых торжеств прошло уже 80 лет. Но ценности спорта, здорового образа жизни особенно актуальны и по сей день. Важную роль атлетов, тренеров и работников отрасли подчеркнул президент России Владимир Путин: «Их блистательные победы имеют огромное значение для патриотического воспитания подрастающего поколения, вдохновляют молодежь на занятия спортом и активный досуг, заряжают ее верой в собственные силы. Во многом благодаря вам, вашей компетентности, энтузиазму и преданности делу Россия есть и всегда будет великой спортивной державой», — сказал Владимир Путин. Президент поздравил всех с Днем физкультурника и напомнил, что сегодня в России уделяется огромное внимание спортивной инфраструктуре. А подготовка будущих чемпионов и рекордсменов — один из главных приоритетов страны.