Гаспарян уверен, что оппозиция толкает митингующих на агрессию после митинга 10 августа

Общественный деятель, радиоведущий и публицист Армен Гаспарян заявил, что провокаторы от оппозиции настраивают митингующих на беспорядки.

Ранее один из организаторов митинга в столице, оппозиционный «журналист» и муниципальный депутат Илья Азар на своей странице в соцсети Facebook сообщил, что «Кровосток», IC3PEAK и рэпер Face, скорее всего, будут выступать на митинге оппозиции 10 августа на проспекте Сахарова. Оппозиция, чьим кандидатам было отказано в регистрации в МГД из-за фальсификации подписей, как можно заметить, решила просто превратить согласованную акцию в бесплатный концерт с весьма сомнительными исполнителями.

Комментируя происходящее, известный общественный деятель, радиоведущий и публицист Армен Гаспарян в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что пригласив на мероприятие таких исполнителей, как «Кровосток», IC3PEAK и Face, лидеры так называемой оппозиции пытаются настроить митингующих на агрессивное поведение.

«На это изначальный расчет – нужна картинка для западных средств массовой информации. При этом для них желательно, чтобы пролилась кровь, это идеальная схема. Причем пролилась она не с точки зрения, скажем условно, жертвенности какой-нибудь Любы Соболь, прости меня Господи, а чтобы какие-нибудь пешки пострадали при замесе. Это же абсолютно закономерная схема, которая всегда так реализовывается. Здесь ничего принципиально нового не будет. Им разрешили проводить акцию на Сахарова, но они же собираются пройти каким-то шествием в надежде на то, что кровь таки прольется. Ну что здесь можно сказать, дураков история никогда ничему не учит. Ну, я не знаю, что надо сделать, чтобы все это безмозглое хомячье задумалось о том, что за все вот это они получат тюремные сроки, а Соболь и Навальный будут и дальше находить следующих жертв», — пояснил эксперт.

Необходимо отметить, что ни Face, ни IC3PEAK, ни «Кровосток» к политике никакого отношения не имеют, однако тексты их песен изобилуют ненормативной лексикой, в них пропагандируется употребление наркотиков, романтизируются убийства и насилие. Все это может создавать у управляемой толпы довольно агрессивные настроения, которые могут вылиться в беспорядки. Отсюда кажется очевидным желание организаторов своим выбором зарядить толпу на массовые погромы.

«Кстати, людей, которые будут заниматься построением колонн, руководством неких структурных подразделений, назовем это так, надо инфильтрировать со всеми вытекающими из этого последствиями. Вообще, я не знаю, кто такой Face и остальные, я к рэп-музыке отношусь невероятно негативно. А то, что они будут находить людей, популярных в рядах таких же митрофанушек, это совершенно очевидно. Потом, если что-то случится, вся эта публика отойдет в сторону и будет делать вид, что она ни при чем. Это мы тоже уже все проходили. Провокаторы в толпе по-любому есть, здесь не надо иллюзий, именно они будут настраивать толпу на беспорядки», — заключил Гаспарян.

Напомним, призывы к участию в несанкционированных митингах со стороны «оппозиции» стали звучать после того, как сторонников скандально известного блогера Алексея Навального не допустили на выборы в Мосгордуму из-за массовых фальсификаций подписей.

Московские власти согласовали проведение митинга на площади Сахарова в столице 10 августа. Однако в Сети представители «оппозиции» начали активно призывать горожан выйти на так называемые «мирные прогулки» после согласованного митинга.

Московская полиция предупредила о недопустимости призывов к участию в незаконных акциях, напомнив и возможным участникам, и организаторам об ответственности согласно законодательству РФ.