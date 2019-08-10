Опубликован топ-10 самых доступных новых автомобилей в России

Москва, 10 августа. Аналитики агентства «Автостат» опубликовали топ-10 самых доступных новых автомобилей на российском рынке.

Первое место в рейтинге занимает Lada Granta. По данным агентства, с января по июль этого года была продано около 75 тысяч автомобилей. Средневзвешенная цена модели, учитывающая продажи по модификациям, составила 524 тысячи рублей.

Второе место досталось японскому седану Datsun on-DO. За семь месяцев этого года в России были реализованы почти 11 тысяч таких автомобилей. Средняя стоимость модели составляет 562 тысячи рублей.

Тройку лидеров замыкает Lada 4x4. За указанный период россияне приобрели приблизительно 17,5 тысячи автомобилей. Средняя стоимость машины составляет 564 тысячи рублей.

Четвертое место было присуждено хэтчбеку Datsun mi-DO. С января по июль были реализованы более 1,7 тысячи автомобилей, средняя стоимость каждого из которых состояла 618 тысяч рублей. Первую пятерку замыкает хэтчбек Renault Sandero: в первое полугодие было продано более 17 тысяч машин. Средняя стоимость автомобиля составляет 691 тысячу рублей.

В топ-10 также вошли более 19 тысяч реализованных моделей Renault Logan (699 тысяч рублей), более 900 проданных автомобилей Lifan Solano (708 тысяч рублей), почти 600 приобретенных россиянами Lifan X50 (734 тысяч рублей) и свыше 12 тысяч нашедших своих покупателей Chevrolet Niva (751 тысяча рублей).

Ранее эксперты составили по итогам семи минувших месяцев текущего года рейтинг наиболее популярных в России внедорожников, которые стоят более пяти миллионов рублей.