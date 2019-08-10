Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Рябцева и Меркури вышли в эфир, несмотря на блокировку YouTube трансляций 3 августа

621
0 Оставить комментарий

Рябцева и Меркури вышли в эфир, несмотря на блокировку YouTube трансляций 3 августа

Москва, 10 августа. Журналист Леся Рябцева и блогер Илиас Меркури вышли в прямой эфир YouTube-канала «Политика Сегодня», несмотря на то, что 3 августа их трансляция была заблокирована сервисом.

Напомним, тогда Рябцева и Меркури освещали происходящее на столичных бульварах и рассказывали о попытках участников несанкционированного митинга устраивать погромы и провокации. Ведущие заметили, что их трансляция неоднократно «падала». 

Меркури сообщил, что их совместную трансляцию YouTube заблокировал якобы за размещение недопустимого контента.

Администраторы YouTube-канала обвинили Google в откровенной цензуре и использовании специальных алгоритмов для пессимизации трансляции.

Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич уверен, что западные социальные медиа используют цензуру при освещении незаконных митингов, которые прошли в столице. По его словам, Youtube активно использует «политику двойных стандартов и безобразнейшую цензуру».

В субботу на площади Сахарова пройдет санкционированный митинг, связанный с недопуском «оппозиции» на выборы в Мосгордуму из-за фальсификации подписей. Представители «оппозиции» призывают превратить санкционированное мероприятие в незаконную акцию. В связи с этим правоохранители напоминают об ответственности, вплоть до уголовной, за подобные призывы и участие в незаконных митингах.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров