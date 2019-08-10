В СПЧ обратились к россиянам с призывом не поддаваться провокаторам на митинге в Москве

Москва, 10 августа. Члены Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека обратились к россиянам в связи с проведением в Москве санкционированного митинга.

В СПЧ напомнили, что отказ в регистрации на выборы в Мосгордуму ряда кандидатов был обоснован законом. Заседания рабочей группы ЦИК России проходили открыто под вниманием многих СМИ.

«Основные ошибки выдвинутых кандидатов были озвучены предельно ясно и однозначно: нехватка достоверных подписей избирателей, брак при заполнении подписных листов и ошибки в поданных документах, допущенные избирательными штабами кандидатов, халатно отнесшихся к требованиям закона», — перечислили члены совета в своем обращении.

Однако так называемые «независимые» кандидаты все равно остались возмущены недопуском на выборы и призвали своих сторонников к нарушению закона — выходу на несанкционированные митинги. В СПЧ, ссылаясь на правоохранительные органы, напомнили, что организаторы и участники незаконных мероприятий несут юридическую ответственность.

«Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться», — констатировали в совете.

По данным СПЧ, предыдущие несанкционированные акции нанесли объектам инфраструктуры столицы многомиллионный ущерб.

«Мы призываем граждан не поддаваться на провокации и соблюдать общественный порядок, — заявили в Совете по правам человека, — а правоохранительным органам действовать строго в рамках закона, не превышая свои полномочия».

О махинациях соратников блогера Алексея Навального стало известно еще во время подписной кампании кандидатов. В одной из столичных квартир была обнаружена целая «фабрика» по подделке документов. Информация подтвердилась во время проверки бумаг: в подписях за Любовь Соболь, Ивана Жданова, Ильи Яшина и других «независимых» кандидатов было обнаружено огромное количество «подписей мертвецов» и фальсифицированных документов.