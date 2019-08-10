Проливные дожди обрушатся на Москву 10 августа

Москва, 10 августа. Жителей и гостей российской столицы предупредили о проливных дождях, которые обрушатся на столицу в субботу.

Как передает портал «Метеоновости», 10 августа ожидается облачная с прояснениями погода и проливные дожди. Столбик термометра поднимется до плюс 18-20 градусов, ветер будет дуть со скоростью от семи до 12 метров в секунду. По прогнозу синоптиков, относительная влажность воздуха составит около 75%.

Судя по интерактивной карте «Яндекс. Погода», в Москве в течение двух ближайших часов дождь не прекратится.

Напомним, сегодня на площади Сахарова запланирован согласованный митинг, связанный с недопуском «оппозиции» на выборы в Мосгордуму из-за фальсификации подписей. В Сети активно распространяются призывы к несанкционированным действиям. Некоторые представители так называемой «оппозиции» объявляют о своих намерениях превратить санкционированную акцию в незаконный митинг.

Полицейские заранее предупредили, что «за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом».

СК РФ также в связи с призывами к участию в так называемых «мирных прогулках» по столице после согласованного митинга предупредил, что за участие в подобных мероприятиях грозит ответственность.