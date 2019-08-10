«Оппозиция» в регионах провалила свои митинги 10 августа, не вызвав интереса россиян

Москва, 10 августа. Акции, устроенные так называемой оппозицией, которые уже прошли в регионах 10 августа, провалились, поскольку организаторы не смогли заинтересовать россиян. Оказалось, что без использования медийных персонажей «оппозиция» не в состоянии заманить на митинг более пары десятков человек.

Как сообщает Telegram-канал «Актуальная Политика», в Красноярске удалось устроить всего около десяти одиночных пикетов. На акцию в омском гайд-парке вышли не более 50–60 человек. Еще меньше людей пришло на митинг в Иркутске: акцию посетили всего 45 граждан.

Самой «массовой» среди региональных акций стал митинг в Новосибирске. Здесь на улицу вышли 90 человек, однако среди них наблюдались не только молодежь и пенсионеры, но и профессиональные митингующие. Самое заметное фиаско потерпел штаб во Владивостоке. Здесь на одиночные пикеты вышли всего восемь граждан.

Понимая, что такой же провал может ждать «оппозицию» 10 августа в Москве, организаторы позвали различных рэп-исполнителей и Петра Верзилова, который смог в свое время распиарить Pussy Riot. Без медийных персон так называемые оппозиционеры не способны конкурировать с другими московскими мероприятиями.

Напомним, организаторы протестных акций в столице пытаются оказать давление на городскую избирательную комиссию, которая на законных основаниях отказалась регистрировать в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы лиц, предоставивших поддельные подписи. При этом на 10 августа намечена согласованное столичными властями мероприятие. Прошедшие же ранее митинги являлись незаконными.

Особую роль во всей этой истории сыграла Любовь Соболь, которая выбыла из предвыборной гонки, так как 14,67% предоставленных ею подписей оказались недействительными. Несостоявшийся кандидат не побрезговала подделкой подписей, подкупом избирателей и использованием подписей мертвецов.

Отметим, что после несанкционированной акции, прошедшей 27 июля и вылившейся в массовые беспорядки, все ее организаторы были арестованы, кроме Любови Соболь, которая прикрылась от тюремного заключения малолетней дочерью. Однако провокаторша все же получила «административку» и крупный штраф.