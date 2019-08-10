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Мужчина выстрелил в сотрудника Росгвардии при задержании в Тюмени

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Мужчина выстрелил в сотрудника Росгвардии при задержании в Тюмени

Тюмень, 10 августа. Сотрудник Росгвардии был ранен при задержании вооруженного мужчины в Тюмени, сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

Сотрудники Росгвардии двигались пр маршруту патрулирования, когда заметили на Интернациональной улице подозрительного мужчину. Они попробовали его задержать.

«При приближении сотрудников мужчина кинул в их сторону неизвестный предмет и открыл огонь из оружия, ранив росгвардейца», — приводит слова источника ТАСС.

Мужчина выстрелил в сотрудника Росгвардии при задержании в Тюмени

Жизнь раненного росгвардейца вне опасности. Он был госпитализирован с ранением ног.

«Для задержания попытавшегося скрыться злоумышленника сотрудник применил табельное оружие, — рассказал Грибакин. — Нападавший был задержан и обезоружен».

На место инцидента были вызваны скорая помощь и следственно-оперативная группа управления МВД России по Тюмени.

Сотрудники инженерно-технического отделения спецназа ОМОН обследовали брошенный злоумышленником предмет. Как оказалось, вооруженный мужчина бросил в росгвардейцев рюкзак.

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