Провокаторы устроят новые беспорядки на митинге 10 августа по сценарию Запада

В Москве начинается согласованная акция на проспекте Сахарова, участники которой не могут поверить в то, что ряд экс-кандидатов в депутаты Мосгордумы не смог представить необходимое количество неподдельных и правильно оформленных подписей. Показательно, что возмущение вызвал отказ в регистрации только 13 из 57 провалившихся кандидатов. Десять из них являются членами команд Алексея Навального и Дмитрия Гудкова, оставшиеся трое являются их преданными фанатами. Проблемы же таких кандидатов, как, например, Мария Коледа из Союза добровольцев Донбасса, которая также получила отказ, их совершенно не волнуют. Вообще, другие недопущенные – тема для либеральных деятелей весьма неудобная, потому как в их протесте присутствует довольно четкое деление на «своих» и «чужих», даже при внешней, казалось бы, схожести проблем.

При этом зачинщики беспорядков 27 июля уже проанонсировали, что не собираются ограничиваться санкционированным митингом и намерены провести несанкционированное шествие, которое назвали «прогулкой».

То, что вся эта активность полностью координируется и финансируется Западом на сегодняшний день видно невооруженным взглядом. Апогеем стал анонс акции 3 августа в… официальном Твиттере посольства США. В связи с этим американский дипломат был вызван в МИД РФ, где ему объяснили недопустимость вмешательства США во внутренние дела России. В аналогичной ситуации из-за призыва Deutsche Welle (DW) в соцсетях участвовать в массовых несанкционированных акциях оказалась временная поверенная в делах Германии в России.

На персоналиях так называемого протеста также, как говорится, пробы ставить негде. Навальный и его фонд ФБК многократно оказывались в центре финансовых скандалов. В частности, доподлинно известно, что счета Навального пополняются беглыми российскими олигархами, в том числе Михаилом Ходорковским. Экс-глава ЮКОСа, в свою очередь, напрямую связан с британскими спецслужбами и фондами Джорджа Сороса.

Что касается беглого олигарха, не скрывающего свои антироссийские взгляды, то он перед согласованными митингом в своем Twitter фактически признался в том, что лично организует и финансирует незаконные акции в Москве.

«Мы уже один раз этот музей вытряхнули. Жаль, не до конца, — написал Ходорковский о Кремле накануне акции в Москве 10 августа. — Но теперь уж точно повторим. Вопрос только времени», — написал беглый олигарх.

Другой видный провокатор, мажор Дмитрий Гудков финансово зависим только от своего отца Геннадия, который также пытался попасть в Мосгордуму. Однако Дмитрий, в погоне за властью, готов сотрудничать с кем угодно.

«Вне всяких сомнений за развернувшейся так называемой протестной активностью стоят внешние силы, - заявил в интервью Федеральному агентству новостей член Изборского клуба, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин. - Ее персоналии всем хорошо знакомы – Навальный и Соболь, Яшин и т. д. Это силы, активно и уже далеко не первый год поддерживаемые Западом, который видит в них на данном этапе свой таран для расшатывания российской государственности. Дело совершенно не в некой дискуссии по ряду проблем в российском обществе. Это люди без позитивной повестки, зато сомнительным финансированием».

По мнению эксперта, зачинщики беспорядков действуют по давно заезженным методичкам, обкатанным в Киеве, Тбилиси, Бишкеке и тд.

«Если внимательно присмотреться к тем, кто «качает тему», вы не найдете здесь патриотов, сторонников Новороссии, они не выдвигаются в Крыму, - обращает внимание собеседник ФАН. - Это – не оппозиция, это – откровенно деструктивные силы, проводники американской экспансии на постсоветском пространстве. Наши заокеанские «оппоненты» все годы, прошедшие с момента распада СССР не сидели сложа руки, они продолжали работать на всех доступных уровнях. В том числе – взращивали тех, кто поведет в бой «мясо Майдана», — отметил он.

Коровин уверен, что провокации должны жестко подавляться.

«Но при этом не стоит забывать и о том, что сами США - это лоскутное одеяло, а слово «state» переводится как «государство». На сегодняшний день там накопилась масса противоречий, и реакцией на сетевую агрессию Вашингтона в России должна стать наша сетевая ответка. Паритет необходим не только в сфере ядерных вооружений, но и в этой сфере. Это необходимо для выживания России как государства и как цивилизации», — подытожил он.

Депутат Госдумы Евгений Федоров также в беседе с ФАН констатировал, что «пятая колонна» пытается устроить беспорядки в Москве и погрузить Россию в кровавый хаос.

«Собственно, это и есть их задача, которую им удалось в свое время выполнить в Киеве и т.д., — напомнил он. — Это – стандартный сценарий. И если в том случае, когда проводится санкционированная акция, граждан надо выслушивать и обеспечивать им безопасность, то в случае с беспорядками необходимо ловить зачинщиков хулиганских действий, преступников и сажать их в тюрьмы. За ними стоят те же силы, которые стояли за аналогичными процессами в Киеве и тд».

«США выделяют на это порядка 80 млрд долларов. Организационными вопросами занимаются американское посольство в Москве и вся инфраструктура США в российской столице. Их люди – Навальный и многие другие», — сообщил парламентарий.

Автор этих строк совсем недавно вернулась из командировки в Донбасс. И на самом переднем крае, на передовой, как-то само собой, очень естественно, возникали разговоры о нашей, московской политике. Ребята, защищающие Новороссию непосредственно в окопах, поражались, как люди, поддающиеся на провокации прозападных провокаторов, не видят очевидного. Не видят, что их используют, как использовали людей в Киеве на майдане в 2014 году. Не понимают, что их точно также пустят в расход сценаристы очередной «цветной революции», что организаторы беспорядков подставят их, как поставили т.н. «небесную сотню».

Среди собеседников ФАН были и местные жители, и те, кто до войны жил в Киеве и видел, как выходили на Майдан обманутые люди с лозунгами в стиле «за всё хорошее против всего плохого».

Ну, а в качестве своего рода «лекарства», испытанного не раз и многократно показавшего свою эффективность, военнослужащие ДНР предлагают вывезти организаторов противозаконных акций из Москвы под Донецк. Чтобы, копая окопы в непосредственной близости от Авдеевской промзоны, сторонники столкновений с полицией осознали всю ценность мира и спокойствия в стране.

Чтобы поняли: беспорядки не принесут ровным счетом ничего хорошего России и единственный выгодоприобретатель находится далеко за океаном и его совершенно не волнуют ни выборы в Мосгордуму, ни проблемы коррупции, ни экология. А за свои глобальные интересы он готов сколько угодно платить слезами и кровью тех, кто из раза в раз ему верит.