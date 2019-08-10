Стоящие в пробках москвичи проклинают «оппозицию», устроившую митинг 10 августа

Москва, 10 августа. Ограничения движения ввели в центре Москвы в связи с митингом так называемой оппозиции, который состоится на проспекте Академика Сахарова 10 августа. Об этом сообщила пресс-служба Центра организации дорожного движения Москвы (ЦОДД).

Согласованное городскими властями массовое мероприятие будет проходить с 14.00 до 16.30. Митинг «оппозиции» создал большие неудобства для москвичей, которые вынуждены в выходной день стоять в пробках.

В связи массовым мероприятием в субботу с 07.30 до 18.30 полностью перекрыли участок улицы Маши Порываевой от Каланчевской улицы до Докучаева переулка, а также проспект Академика Сахарова от Докучаева переулка до Садового кольца. Кроме того, из-за митинга до 16.30 не будут действовать парковки, расположенные возле дома №7 по улице Маши Порываевой и около дома №9-11 на проспекте Академика Сахарова, сообщает РИАМО.

Напомним, ранее представители так называемой оппозиции организовали несколько несанкционированных акций в столице, чтобы оказать давление на Мосгоризбирком, на законных основаниях отказавшийся регистрировать их в качестве кандидатов в Мосгордуму. «Оппозиционеры» выбыли из предвыборной гонки, поскольку не постеснялись предоставить в избирательную комиссию поддельные подписи и подписи мертвецов.

Среди всех несостоявшихся кандидатов особо можно выделить Любовь Соболь, 14,67% подписей которой оказались недействительными. Такой итог был довольно предсказуем, так как Соболь неоднократно ловили на махинациях с подписными листами. Так, она организовала целую «фабрику поддельных подписей», не стеснялась подкупать избирателей и использовать подписи мертвых.

Отметим, что один из незаконных митингов, который вылился в массовые беспорядки, прошел в столице 27 июля. После несанкционированной акции были арестованы все ее организаторы, кроме Соболь, прикрывшейся от заключения под стражу малолетним ребенком. Однако полностью избежать ответственности ей не удалось: Соболь инкриминировали нарушение административной статьи, а также наказали крупным штрафом.