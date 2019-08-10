Симфония №7 Шостаковича прозвучала в историческом парке «Россия — моя история». ФАН-ТВ

В день окончания Ленинградской битвы, исторический парк «Россия — Моя история» превратился в концертную площадку, где сводный оркестр из ведущих музыкантов Санкт-Петербурга исполнил знаменитую симфонию №7 Д. Д. Шостаковича. Современники Шостаковича нарекли ее «символом всепобеждающего мужества».

В день 75-летия со дня окончания битвы за Ленинград сводный симфонический оркестр под управлением петербургского дирижера Михаила Татарникова исполнил четыре части музыкального произведения великого композитора. По словам начальника экспедиционно-выставочного отдела исторического парка «Россия — Моя история» Романа Залесова, симфония вдохновила ленинградцев на борьбу с врагом.

«Эта дата для Ленинграда очень важная, потому что 9 августа 1944 года закончилась битва за Ленинград, это была самая длительная битва периода Великой Отечественной войны. И здесь даты немного совпали, потому что 9 августа 1942 года впервые в блокадном Ленинграде прозвучала симфония Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Исполнял ее, правда, не он, а Карл Элиасберг», — рассказал Роман Залесов, начальник экспедиционно-выставочного отдела исторического парка «Россия — Моя история».

Дмитрий Шостакович родился в Ленинграде, здесь и написал свою симфонию, посвятив ее родному городу-герою.

Людмила Смирнова, будучи ребенком, прожила все 900 дней в блокадном городе, отец работал шофером на Дороге жизни. Вспоминает, что симфония для жителей осажденного города была символом победы.

«Прожив все дни блокады в Ленинграде, я, коренная ленинградка, даже другого не представляла, чтобы не прийти, не послушать эту симфонию, которая для меня лично — символ нашей ленинградской победы», — говорит Людмила Смирнова, председатель комитета блокадников Ленинграда при государственном совете ветеранов, житель блокадного Ленинграда.

В этот день сводный симфонический оркестр символично повторил события 1942 года, когда впервые симфонию исполнили музыканты из разных оркестров, поскольку в блокадном городе не хватало исполнителей. Программу праздника дополнили трансляции видеопрезентаций школьных музеев проекта «Расскажи мне о войне. Битва за Ленинград», тематические экскурсии в мультимедийных экспозициях и мастер-классы по изготовлению символа победы — памятной гвоздики. Также в арт-пространстве открылась выставка фотографий 1941 года, где представлены как военные действия, так и фотоснимки о жизни людей блокадного Ленинграда.