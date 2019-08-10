Соболь подставляет своих сторонников под дубинки и аресты на митинге 10 августа

Москва, 10 августа. Правая рука скандального блогера Алексея Навального и юрист так называемого «ФБК» Любовь Соболь дала пресс-конференцию и ответила на вопросы журналистов касательно избирательной кампании в Мосгордуму, которую она с треском провалила из-за собственных же ошибок — незаконных способах сбора подписей, в том числе откровенных махинаций и фальсификаций.

Скандалистка Соболь в очередной раз повторила заученный лозунг — чиновников Мосгоризбиркома в отставку, а всех, кто «собирал подписи», допустить до участия в выборах. Соратница Навального поспешила откреститься от происходящего и заявила, что не занималась организацией незаконных митингов в столице 27 июля и 3 августа и не знает тех людей, которых задержала полиция за массовые беспорядки. Напомним, по объединенному в одно производство уголовному делу арестованы несколько человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов и Сергей Абаничев.

Кроме того, арестован и провокатор Сергей Фомин — активист штаба Соболь. Он буквально дирижировал беспорядками на незаконном митинге в Москве 27 июля, а во время задержания провокаторов сотрудниками полиции попытался скрыться из толпы, прикрывшись годовалым ребенком. Фомин назвал Соболь и Навального главными виновниками задержания людей.

Но соратница Навального открестилась и от Фомина, заметив, что ни разу не видела активиста и не знает, кто он такой вообще. Откровенно лицемерное поведение Соболь должно насторожить ее сторонников. Примечательно, что и другие сотрудники «ФБК» отвечать за организацию незаконных митингов не спешат. Глава штабов Леонид Волков вообще уехал в Европу, также за пределами РФ находятся пресс-секретарь «ФБК» Кира Ярмыш и юрист Руслан Шаведдинов. Ответственные за массовые беспорядки Иван Жданов, Илья Яшин, Константин Янкаускас и Владимир Милов отбывают административные аресты — им не до проблем активистов.

Соболь продолжает настаивать на своей безучастности в организации массовых беспорядков. Но, примечательно, что за день до пресс-конференции она выложила пост со словами «мы проведем большой мирный митинг» и аккуратно намекнула, что ей плевать на будущее участников, главное — аресты. Если их будет много, то, соответственно, и шансов устроить очередной скандал будет больше. Заявление Соболь настолько циничное, что в медийном пространстве появились мысли о попытке подыграть тому самому «ненавистному режиму» со стороны возомнившей себя «борцом с режимом» Соболь, чтобы правоохранители сумели выявить и переловить самых горячих активистов. Об этом пишет Nation News.

Против Соболь к настоящему моменту уже возбудили четыре административных дела — два по статье 20.2 КоАП за организацию незаконных митингов и два по статье 19.3 за неисполнение законных требований полиции. Также соратница Навального является фигурантом уголовных дел о массовых беспорядках и о воспрепятствовании работе избиркома.

Важно подчеркнуть, что митинг 3 августа власти Москвы согласовали, заявив, что все желающие могут высказать свою гражданскую позицию на проспекте Сахарова. Однако организаторы во главе с Михаилом Световым и Любовью Соболь отказались от проведения законного мероприятия и начали активно агитировать москвичей принять участи в так называемой «мирной прогулке» по бульварам столицы.

Напомним, сторонники Навального начали организовывать незаконные митинги после недопуска на выборы в МГД из-за массовых фальсификаций. Например, у Соболь нашли 15% поддельных подписей, в ее избирательных листах обнаружили подписи мертвецов. Еще во время подписной кампании полицейские сообщили о настоящей «фабрику» по рисовке липовых подписей в поддержку правой руки Навального в одной из московских квартир.