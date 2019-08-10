Сирия, 10 августа. Боевики обстреляли жилые кварталы Алеппо. В Хаме САА ведет бои с «Джейш аль-Изза». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: ударили по расположениям радикалов в южных районах провинции Идлиб.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: в Хаме обменялись ударами с боевиками «Джейш аль-Изза».

«Джейш аль-Изза»: заявила, что на северном фронте Хамы подбила противотанковой ракетой БМП сирийской армии.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляла жилые кварталы Алеппо, а также университет.

ВС Турции: на севере Алеппо провели воздушную разведку, застрелили женщину на границе с САР.

Провинция Алеппо

В пятницу вечером боевики обстреляли город Алеппо, применив тяжелое вооружение. Об этом сообщают корреспонденты Федерального агентства новостей с места событий. Две ракеты прилетели на улицу Радио в пригороде Алеппо. Один из снарядов попал в жилую квартиру. Третий снаряд разорвался на Школьной улице, взрыв произошел около студенческого городка университета Алеппо, снаряд упал на спортивной площадке. Затем поблизости прогремел четвертый взрыв. Администрация университета сообщила корреспондентам, что джихадисты уже совершали подобные нападения с целью посеять панику среди студентов. Согласно последним данным, при обстреле никто не пострадал.

После серии столкновений армии Турции с отрядами «Демократических сил Сирии» (SDF) на севере Алеппо, турецкий разведывательный беспилотник совершил полет над линией фронта к северу от города Манбидж, сообщил источник в сети Twitter (@XXVII27).

Провинция Идлиб

ВВС Сирии продолжают свою работу на юге провинции, занятой радикалами альянса «Тахрир аш-Шам». Утром военные самолеты сирийской армии нанесли авиаудары по позициям боевиков в районе поселка Хубейт и предместьях города Хан-Шейхун, как сообщает новостное агентство Jisr TV. Второй боевой вылет был совершен на подступах к городу Кафр-Саджна и деревни Мадая, как передает новостной портал Step News Agency.

Подразделение сирийской арабской армии обстреливают укрытия джихадистов у Хан-Шейхуна из пулеметных установок в ответ на нападения на мирные поселки, о чем также сообщает источник.

Провинция Хама

Сирийские военные нанесли удар по укрытиям радикалов «Джейш аль-Изза» в районе наблюдательного пункта турецкой армии у поселка Шир-Магар, как сообщил новостной портал Halab Today TV. Боевики ранее ударили по расположениям САА в районе поселка Аль-Хувейз. Источник в сети Twitter Jisr TV передает, что в результате ракетного обстрела со стороны радикалов, сирийская армия потеряла одну бронированную машину пехоты. Потерь среди военнослужащих не было.

У поселка Закят группа боевиков «Джейш аль-Изза» столкнулась с отрядом САА. Боевики заявляют о погибших и раненых в рядах правительственных сил, как передает Telegram-канал HMO Syria. Подтверждения от правительственных СМИ или военных источников пока не поступало.

Провинция Хасака

Турецкие пограничники застрелили женщину по имени Хадил Ахмад Аль-Хуссейн Аль-Дахил родом из провинции Дейр-эз-Зор, когда она попыталась пересечь сирийско-турецкую границу. Это уже не первый случай, когда турецкие солдаты открывают огонь по мирным жителям. В прошлом месяце в Хасаке турки подстрелили подростка, который забрался на крышу дома, чтобы ее отремонтировать. Другому подростку из лагеря беженцев, расположенного у границы, военнослужащий выстрелили в ногу.