Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Спорт

ЦСКА не станет приглашать форварда «Эвертона»

51
0 Оставить комментарий

ЦСКА не станет приглашать форварда «Эвертона»

Москва, 10 августа. Столичный ЦСКА не планирует подписывать флангового нападающего «Эвертона» Янника Боласи, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Представители ливерпульского клуба предложили футболиста «армейцам», но российский клуб решил не приглашать 30-летнего игрока. Сам футболист был против переезда в Россию и хотел бы продолжить карьеру в Англии.

Боласи выступает за «Эвертон» с лета 2016 года, он перешел в стан «ирисок» из «Кристал Пэлас» за 29 млн евро. Он провел за «Эвертон» 32 матча во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи.

При этом игрока дважды отдавали в аренду — прошлый сезон он провел в бельгийском «Андерлехте». С 2013 года Боласи выступает за сборную Конго, в составе которой забил 9 голов в 35 матчах.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров