Похудевшая Лолита Милявская восхитила поклонников танцем в купальнике

Москва, 10 августа. Известная российская певица Лолита Милявская приятно удивила поклонников танцем в черном купальнике с золотой вышивкой на груди. Видео звезда поп-эстрады опубликовала в своем профиле в соцсети Instagram.
Заметно похудевшая артистка на кадрах демонстрирует поклонникам преобразившуюся фигуру, эффектно двигаясь под композицию «Это тело не сгорело». Милявская призналась, что договорилась о съемках нового клипа на эту песню с режиссером, который ранее снимал видеоролик для хита «Титаник».
«Целый год общалась с талантливейшими режиссерами! Что-то не получалось, хотя дружить не перестали! И теперь, Леня Колосовский, последняя работа которого «Иисус» для «Ленинграда», прислал классный сценарий. Осталось найти обоюдно удобное время! И «Тело» заиграет. Потом снимем «Папу», — рассказала Милявская.
Целый год общалась с талантливейшими режиссёрами! Что -то не получалось, хотя дружить не перестали! И теперь, Лёня Колосовский @leokolos, последняя работа которого «Иисус» для Ленинграда, прислал классный сценарий. Осталось найти обоюдно удобное время!! И «Тело» заиграет ???? Потом снимем «Папу»!! ❤
Поклонники восхитились формами 55-летней Лолиты и буквально засыпали ее комплиментами.
«Лолита, восхищаюсь вами, вы настоящая, красивая, мудрая», — написал пользователь под ником zar.da_25.
«Вы классная всегда были и будете», — подчеркнула raniiamurzakhanova.
«Красотка сногсшибательная!» — восхитилась natasha.gazina1968.
«Ого какой купальник! Как всегда прекрасна», — отметила masha_danchi.
«До чего ж хороша!! Так держать. Мое любимое выражение — красивых баб много, а бабы с чувством юмора — редкость. Их ценить надо. А вы, Лола, неподражаемы», — написала elena_miro_nova.
Однако некоторые подписчики Милявской обрушились на нее с критикой, напомнив о возрасте. Поклонники певицы тут же поставили на место недоброжелателей.
«Зависть и алчность — все, что вами движет! Вы вспомните, как она начинала, кем была и сколько всего прошла! Сильная женщина, огонь!» — возмутилась gloksimania.
Напомним, не так давно исполнительница разошлась со своим пятым мужем Дмитрием Ивановым. Бывший супруг Лолиты, с которым она прожила девять лет, заявил, что расставание является «внутренней историей». В свою очередь Милявская отметила, что гордится смелостью супруга и подчеркнула, что в последнее время они стали относиться друг к другу «ровно». По словам певицы, она сменила статус на «свободен!», но не планирует «искать себе новое приключение».