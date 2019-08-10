Похудевшая Лолита Милявская восхитила поклонников танцем в купальнике

Москва, 10 августа. Известная российская певица Лолита Милявская приятно удивила поклонников танцем в черном купальнике с золотой вышивкой на груди. Видео звезда поп-эстрады опубликовала в своем профиле в соцсети Instagram.

Заметно похудевшая артистка на кадрах демонстрирует поклонникам преобразившуюся фигуру, эффектно двигаясь под композицию «Это тело не сгорело». Милявская призналась, что договорилась о съемках нового клипа на эту песню с режиссером, который ранее снимал видеоролик для хита «Титаник».

«Целый год общалась с талантливейшими режиссерами! Что-то не получалось, хотя дружить не перестали! И теперь, Леня Колосовский, последняя работа которого «Иисус» для «Ленинграда», прислал классный сценарий. Осталось найти обоюдно удобное время! И «Тело» заиграет. Потом снимем «Папу», — рассказала Милявская.

Поклонники восхитились формами 55-летней Лолиты и буквально засыпали ее комплиментами.

«Лолита, восхищаюсь вами, вы настоящая, красивая, мудрая», — написал пользователь под ником zar.da_25.

«Вы классная всегда были и будете», — подчеркнула raniiamurzakhanova.

«Красотка сногсшибательная!» — восхитилась natasha.gazina1968.

«Ого какой купальник! Как всегда прекрасна», — отметила masha_danchi.

«До чего ж хороша!! Так держать. Мое любимое выражение — красивых баб много, а бабы с чувством юмора — редкость. Их ценить надо. А вы, Лола, неподражаемы», — написала elena_miro_nova.

Однако некоторые подписчики Милявской обрушились на нее с критикой, напомнив о возрасте. Поклонники певицы тут же поставили на место недоброжелателей.

«Зависть и алчность — все, что вами движет! Вы вспомните, как она начинала, кем была и сколько всего прошла! Сильная женщина, огонь!» — возмутилась gloksimania.

Напомним, не так давно исполнительница разошлась со своим пятым мужем Дмитрием Ивановым. Бывший супруг Лолиты, с которым она прожила девять лет, заявил, что расставание является «внутренней историей». В свою очередь Милявская отметила, что гордится смелостью супруга и подчеркнула, что в последнее время они стали относиться друг к другу «ровно». По словам певицы, она сменила статус на «свободен!», но не планирует «искать себе новое приключение».