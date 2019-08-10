Соболь задержали в Москве за организацию незаконных митингов

Москва, 10 августа. Любовь Соболь, соратницу блогера Алексея Навального, задержали в Москве за призывы к нарушению закона и организацию незаконных митингов.

Адвокат Соболь, глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков сообщил о ее задержании, пишет ТАСС. Эту же информацию подтвердила и сама одиозная активистка на своей странице в Twitter.

Как пишут СМИ, Соболь не открывала дверь сотрудникам правоохранительных органов. В Сети опубликована видеозапись, на которой отчетливо слышны требования правоохранителей открыть дверь, однако юрист ФБК их игнорирует.

По предварительной информации, соратница Навального задержана за призывы к нарушению закона и организации незаконного митинга на Трубной площади.

Блогер Алексей Навальный и его соратники созывают людей на незаконные акции протеста в связи с недопуском «независимых» кандидатов до выборов в Мосгордуму. При это так называемые «оппозиционеры» игнорируют тот факт, что отказ в регистрации был законным: в предоставленных ими документах значились «подписи мертвецов» и откровенные фальсификации. О мошенничестве людей Навального стало известно еще во время подписной кампании: в одной из столичных квартир была обнаружена целая «фабрика» по подделке документов.

Соболь попыталась шантажировать ЦИК, призвав своих сторонников к нарушению закона — выходу на несанкционированные митинги. Сама несостоявшаяся кандидатка якобы объявила голодовку. Однако, как отмечали очевидцы, по ее чрезмерно активному поведению очевидно, что «голодовка» существует только в заявлениях одиозного юриста ФБК. Соболь — одна из немногих организаторов незаконных митингов, которая избежала ареста. Девушка прикрывается малолетней дочерью, по закону из-за которой Соболь не может быть арестована.