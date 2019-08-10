Политолог объяснил, почему Эрдоган отказывает признать Крым российским

Симферополь, 10 августа. Крымский политолог Денис Батурин объяснил, почему президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказывается признавать Крым российским.

Эксперт убежден, Турция не признает полуостров частью России, потому что Эрдоган преследует собственные электоральные цели.

«Это старая игра Эрдогана. Он не признает Крым российским, но покупает у России С-400 и входит в конфликт с США, — приводит его слова РИА Новости. — Он преследует собственные электоральные цели, говоря об интересах крымских татар, имея в виду диаспору в Турции».

По мнению политолога, другой риторики от Анкары при Эрдогане ждать не стоит.

«Он будет продолжать делать резкие движения и резкие заявления, чтобы быть на дистанции от всех источников силы во внешней политике», — убежден Батурин.

Ранее на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским Эрдоган заявил, что «Турция не признавала и не признает воссоединение Крыма с РФ»​​​. В это время глава турецкой партии Vatan Догу Перинчек посоветовал Эрдогану признать воссоединение Крыма и России, так как Турция считает себя стратегическим партнером Москвы.

Напомним, в 2014 году жители Крыма отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. На полуострове был проведен референдум, на котором почти 97% проголосовавших жителей выступили за воссоединение с Россией. Киев отказался признать это решение крымчан и объявил регион так называемой «временно оккупированной территорией».