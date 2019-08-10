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Эксперт заявил о неизбежности признания Крыма российским Турцией и Западом

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Эксперт заявил о неизбежности признания Крыма российским Турцией и Западом

Глава турецкой партии «Родина» Догу Перинчек призвал президента Реджепа Тайипа Эрдогана признать воссоединение Крыма с Россией. Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев рассказал, когда турецкий лидер прислушается к этому призыву.

По мнению Перинчека, если Анкара считает себя стратегическим партнером Москвы, то она должна официально признать Крым российским. Ранее на совместной с украинским президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции Эрдоган заявил, что Турция «не признавала и не признает аннексию Крыма».

Эксперт заявил о неизбежности признания Крыма российским Турцией и Западом

«Эрдоган будет лавировать до тех пор, пока у него будет такая возможность. Несмотря на то, что у России с Турцией сегодня действительно образовался стратегический союз, Анкара все-таки очень сильно зависит от Запада, слишком плотно она связана с Европой.

Признать воссоединение Крыма с Россией для Эрдогана будет означать разворачивание санкций против Турции. Но я все жду, когда Турции объявят санкции за «Турецкий поток». Если что-то подобное произойдет, даже намек на это, Эрдогану будет значительно легче признать Крым российским», — сказал Дмитрий Журавлев в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Политолог уверен, что рано или поздно не только Турция, но и другие страны признают законность воссоединения Крыма с Россией.

«Если не сегодня и не завтра, то в скором времени такое признание точно произойдет, — полагает Журавлев. — Потому что нельзя сидеть на трех стульях одновременно. К тому же США и Европа ведут себя по отношению к Турции так, что рано или поздно ей придется занять российскую сторону.

А вслед за признанием Турцией Крыма российским это же сделают и другие страны, это вынужден будет признать Запад. Потому что признание того, что Земля — круглая, было неизбежным, хоть многие этому и сопротивлялись. Так и признание Крыма частью России неизбежно», — добавил Дмитрий Журавлев.

Напомним, Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по результатам всенародного референдума, в ходе которого 95% крымских избирателей высказались за выход полуострова из состава Украины, в которой произошел незаконный госпереворот, поддерживаемый Западом.

Несмотря на то, что состоявшийся референдум соответствовал нормам внутреннего и международного права, США и их партнеры отказываются признавать результаты голосования.

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