Пресс-служба Горбачева опровергла сообщение о плохом состоянии его здоровья

Москва, 10 августа. Пресс-служба последнего Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева опровергла сообщение об очень плохом состоянии здоровья политика. У бывшего советского лидера «есть разные проекты, в том числе и книга», отметили в Горбачев-фонде.

Напомним, ранее журналист Алексей Венедиктов заявил, что у 88-летнего Горбачева накопились болезни, поэтому он уже шесть месяцев живет в больнице.

«Последние два года — очень плохо», — цитируют журналиста «Известия».

Кроме того, Венедиктов рассказал, что Горбачев иногда приглашает его на встречи в ресторане, а также следит за новостями с помощью смартфона и планшета.

Напомним, в апреле СМИ сообщили о госпитализации бывшего советского лидера. Уточнялось, что в связи с этим политик не смог приехать на закрытие Московского международного кинофестиваля, на котором прошла премьера американского документального фильма «Встреча с Горбачевым».

Позднее Горбачев-фонд опроверг сообщение о госпитализации последнего Генсека ЦК КПСС. Однако в начале июня Горбачев рассказал, что действительно находится в больнице.

«Уже накопившееся разрядилось, довольно тяжело», — сообщил политик.

При этом Горбачев подчеркнул, что ему еще «рано видеть свет в конце тоннеля», передает НСН. Также политик отметил, что продолжает работу над своей книгой.