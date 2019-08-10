Провокаторы готовят беспорядки на согласованном митинге в Москве 10 августа

Москва, 10 августа. В субботу на проспекте Академика Сахарова пройдет согласованный митинг, связанный с недопуском оппозиции на выборы в Мосгордуму. Соратники блогера Алексея Навального намерены превратить его в незаконную акцию протеста.

Митинг на проспекте Сахарова станет второй крупной согласованной с властями акцией за месяц. Представители так называемой оппозиции в предыдущий раз пытались превратить законное мероприятие в несанкционированную акцию протеста. В этот раз они намерены повторить попытку.

«Официально предупреждаем, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом», — предупредили заранее сотрудники правоохранительных органов.

Кроме того, соратники Навального провели три акции — 14, 27 июля и 3 августа — которые были несанкционированными. Они намеренно призвали своих сторонников к нарушению порядка. Во всех случаях правоохранительные органы действовали максимально корректно. Провокаторы и представляющие опасность для посторонних людей участники акции были задержаны.

Представители Навального возмущены отказом в регистрации на выборы в Мосгордуму Любови Соболь, Ильи Яшина, Дмитрия Гудкова, Константина Янкаускаса и других сторонников блогера. При этом они отказываются признать тот факт, что несостоявшиеся кандидаты хотели попасть на выборы с помощью мошенничества — они использовали «подписи мертвецов» и сфабрикованные документы. О фальсификации подписей стало известно еще во время подписной кампании: в одной из столичных квартир была обнаружена целая «фабрика» по подделке бумаг за Соболь и других кандидатов от Навального.

За организацию незаконных акций большинство «независимых» кандидатов были арестованы. На свободе остается Соболь, так как у нее есть маленькая дочка. Девочкой женщина пользуется как прикрытием при нарушении законов.