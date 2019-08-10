Новый Samsung Galaxy A70s протестировали в Geekbench

Москва, 10 августа. Данные о тестировании смартфона под кодовым названием Samsung SM-A707F появились на платформе измерения производительности гаджетов Geekbench.

Специалисты считают, что в Geekbench проверяли именно Samsung Galaxy A70S. Устройство имеет 6 Гб оперативной памяти, ОС Android 9 Pie. Южнокорейский бренд пока оставит данную ОС на новых моделях телефонов.

Смартфон работает на процессоре Snapdragon 675. Официально о характеристиках смартфона станет известно в конце августа.

Ранее сообщалось о ценовой политике Samsung в России, речь шла о флагманских моделях. К примеру, Galaxy Note10 будет стоить более 76 тысяч рублей, а Galaxy Note10+ обойдется почти в 90 тысяч рублей.

По данным аналитиков, все больше пользователей переходят на смартфоны на базе Android, отказываясь от Apple.