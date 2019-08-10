Полиция стянула в центр Москвы автозаки и спецтехнику для обеспечения порядка 10 августа

Полиция Москвы и Росгвардия приготовились к обеспечению правопорядка и жесткому пресечению провокаций во время митинга на проспекте Сахарова 10 августа, а также после его окончания. В город прибыли автобусы с представителями правоохранительных органов, автозаки и спецтехника.

Митинг махинаторов на Сахарова

В 14 часов 00 минут на проспекте Сахарова в столице начнется митинг, организованный так называемой московской «оппозицией» в поддержку «независимых кандидатов», которым МГИК отказал в регистрации на выборах после выявления махинаций с подписями избирателей.

Мероприятие посетят не только представители «оппозиции» столицы, но и приглашенные ими звезды российского шоу-бизнеса. Рэперы Face и «Кровосток», группа «Айспик» выступят в рамках акции на Сахарова. Мэрия Москвы ранее выступала против участия вышеуказанных групп. По мнению общественности, участие данных музыкальных коллективов может привести к опасным последствиям, так как фанатами музыкантов зачастую являются морально и умственно неокрепшие представители молодежи, которые не против употребить запрещенные вещества или злоупотребить алкогольными напитками. Ранее СМИ также сообщали, что «оппозиция» намеренно пригласила критически настроенных к власти артистов, чтобы использовать для провокаций их фанов.

Юрист так называемого ФБК Любовь Соболь, комментируя митинг 10 августа в своем Facebook, также призвала москвичей помнить о «праве на прогулку» после завершения согласованного митинга. По мнению авторов политических Telegram-каналов, такой формулировкой подельница Навального призывает людей организовать несанкционированную акцию.

Силовики готовы пресекать провокации

В целях предупреждения беспорядков полиция столицы и Росгвардия уже приступили к обеспечению безопасности москвичей. С самого утра в город прибывают автобусы с представителями правоохранительных органов, автозаки и спецтехника.

В преддверии возможной незаконной акции, в которой призвала участвовать Соболь, в городе устанавливаются заградительные кордоны. На Театральной площади уже выставлены полицейские заграждения. Учитывая опыт нелегальных акций 27 июля и 3 августа, силовики готовы к жесткому задержанию нарушителей и провокаторов, которые могут представлять опасность для отдыхающих москвичей.

Напомним, незаконные акции и митинги в Москве организовываются при участии так называемых «независимых кандидатов» в Мосгордуму, которых избиркомы отказались регистрировать для дальнейшего участия в выборах. В их число вошли Иван Жданов, Илья Яшин, Любовь Соболь, Константин Янкаускас, Дмитрий Гудков и другие. Указанные лица были сняты с выборов из-за обнаруженных фальсификаций с подписями избирателей. В подписных листах были зафиксированы многочисленные нарушения, а также найдены данные несуществующих людей и «мертвые души». Любовь Соболь так и вовсе была поймана на создании подпольной фабрики подписей в Пресненском районе, где нанятые рисовальщики изготавливали автографы избирателей в ее пользу.

Снятые с выборов нарушители выступили организаторами незаконных митингов в Москве, ряд из которых заканчивался массовыми беспорядками при деятельном участии провокаторов и координаторов. В частности, 27 июля действовали обученные специалисты, управляющие толпой и подталкивающие людей к столкновениям с полицией. В ходе нелегальной акции ОМОН обкидывали кусками асфальта, бутылками и травили перцовым газом. На противозаконном митинге 3 августа были замечены подставные жертвы, которые организовывали постановки с травмами для дискредитации силовиков.