Более 40 лесных пожаров ликвидировали в России за сутки

Москва, 10 августа. Более 40 лесных пожаров ликвидировали за минувшие сутки в России. Об этом сообщила пресс-служба ФБУ «Авиалесохрана».

По данным региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, 9 августа удалось потушить огонь на площади более 23 тысяч гектаров. При этом ведомство уточняет, что по состоянию на 00.00 10 августа в России наблюдалось 219 лесных пожаров, общая площадь которых почти достигла 229 тысяч гектаров. Это на 31 тысячу гектаров больше, чем сутками ранее.

Самая активная работа по ликвидации лесных пожаров ведется в Иркутской области (здесь горит более 128 тысяч гектаров леса) и Красноярском крае, в котором тушили 104 пожара на землях лесного фонда на площади, превышающей 92 тысячи гектаров.

Напомним, леса Сибири начали гореть еще в июле. В связи с лесными пожарами был объявлен режим ЧС в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии, передает телеканал «360». Основной причиной возгорания могли стать сухие грозы. Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предположил, что леса могли вспыхнуть из-за умышленного поджога, сообщает Deita.ru.

К тушению сибирских лесов были привлечены самолеты и вертолеты МЧС, а также военная авиация. Как стало известно 9 августа, площадь пожаров удалось сократить более, чем на 1,2 миллиона гектаров. Всего ликвидировано 355 пожаров, а число населенных пунктов в зоне задымления сократилось в 4,5 раза, сообщает НСН.