Тысячи жителей сирийского Дейр-эз-Зора отметили годовщину основания САА

Дамаск, 11 августа. Тысячи жителей сирийской провинции Дейр-эз-Зор поздравили сирийскую армию с 74-й годовщиной в ходе массового праздничного мероприятия, проведенного в центре административной столицы. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Выступающие на мероприятии выразили свою гордость в отношении народа Сирии, особенно жителей Дейр-эз-Зора, который несколько лет находился в оккупации террористов ИГ1 (организация запрещена в РФ), они также напомнили о жертвах сирийской армии и приверженности всего народа провинции единству страны.

Шейх Фаваз аль-Вакаа заявил, что сирийская армия является сильным щитом для страны, защищая невинных людей и будущие поколения страны от международного терроризма.

Талал Алайви, президент профсоюза трудящихся Дейр-эз-Зора, отметил, что жертвы простых людей и бойцов Сирийской арабской армии (САА) способствовали восстановлению нормальной жизни в большинстве районов республики.

В сирийском городе Абу-Кемаль, находящемся на сирийско-иракской границе, прошла аналогичная церемония, на праздник были приглашены местные власти и представители кланов.

В этом мероприятии приняли участие тысячи жителей сирийского города и прилегающих к нему деревень, все они выразили свою поддержку армии в продолжении выполнения задач по ликвидации терроризма на всех сирийских территориях.

Во время церемонии ряд шейхов и высокопоставленных представителей племени подарили офицерам и солдатам доблестных вооруженных сил САР поздравительные открытки.

Стоит отметить, что подразделения сирийской армии освободили Дейр-эз-Зор и Абу-Кемаль в 2017 году, изгнав с их территории боевиков запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1.

Ранее сообщалось, что в Дамаске прошло специальное мероприятие, приуроченное к 74-й годовщине основания сирийской правительственной армии.

1 Организация запрещена на территории РФ.