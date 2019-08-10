Фомин назвал Навального и Соболь лично ответственными за последствия беспорядков

Москва, 10 августа. Арестованный провокатор Сергей Фомин, который дирижировал беспорядками на незаконном митинге в Москве 27 июля, в своих показаниях следователям назвал скандального блогера Алексея Навального и юриста так называемого «ФБК» Любовь Соболь персонально ответственными за последствия несанкционированных публичных мероприятий, в том числе и за задержания людей.

Как пишет издание «Наша версия» со ссылкой на источник в СК, показания Фомина аналогичны тем заявлениям, которые он делал ранее в СМИ. Тогда Фомин назвал Соболь и Навального главными виновниками задержания людей.

«Я не знал всю подоплеку. Но вы, господин Навальный, госпожа Соболь и остальные, вы прекрасно знали, что тогда людей за выход на мирный протест подставили по 212-й статье», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы отправил под арест Фомина по обвинению в участии в массовых беспорядках в Москве 27 июля. Он будет находиться под стражей как минимум до 8 октября.

По информации следователей, Фомин занимался провокациями на несогласованном митинге в Москве. Кроме того, он буквального дирижировал массовыми беспорядками, объясняя толпе, какие лозунги необходимо выкрикивать, и призывал участников сборища к погромам. Когда сотрудники правоохранительных органов и росгвардейцы начали задерживать провокаторов, Фомин поспешил покинуть место проведения незаконного митинга, прикрывшись в качестве «щита» чужим ребенком.

Фомина, который, кстати, участвовал в работе избирательного штаба впервые и собирал подписи в поддержку соратницы Навального Любови Соболь, объявили в розыск, однако накануне он сам явился в полицию с мамой. Фомину грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Так называемая «оппозиция» начала призывать москвичей к участию в несанкционированных митингах после того, как соратников Навального не зарегистрировали в качестве кандидатов на выборы в Мосгордуму из-за фальсификации подписей. Особо отличилась юрист так называемого «ФБК» Любовь Соболь: в ее избирательных листах нашли подписи мертвецов, а также в одной из квартир сотрудники полиции обнаружили штаб по рисовке подписей в ее пользу. Аналогичными незаконными методами пользовались и другие соратники Навального, в том числе Илья Яшин и Дмитрий Гудков.

Сотрудники полиции на несогласованных с властями города митингах действовали аккуратно и тактично, выполняя на все сто процентов свои профессиональные обязанности и обеспечивая безопасность москвичей. Правоохранители и росгвардейцы задерживали провокаторов и погромщиков, которые бросались бутылками, кусками асфальта и даже мусорными баками.

Бывший начальник ГУ МВД по вопросам миграции, генерал-майор в отставке Ольга Кириллова поблагодарила Росгвардию, которая смогла предотвратить побоище на незаконном митинге «оппозиции».