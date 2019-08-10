Почти 20 туристов оказались заблокированы на пляже в Приморье из-за ливней

Владивосток, 10 августа. 18 туристов оказались заблокированы на пляже в Приморском крае из-за ливней, сообщили в главном управлении МЧС РФ по региону.

Сообщения об ухудшении погодных условий в МЧС разослали заранее, однако отдыхающие на пляже туристы проигнорировали их. Из-за ливней произошел подъем уровня воды, который затруднил проезд легкового автотранспорта к пляжу через устье ручья Черный в районе бухты Ежовая.

«На пляже находятся 18 человек, из них 2 детей, — рассказали в спасательном ведомстве. — Люди остались отрезанными и самостоятельно выбраться с места отдыха не могут».

Спасатели вышли на связь с заблокированными туристами. Для оказания помощи к ним направлена на плавстредствах аэромобильная группировка МЧС России по Приморскому краю. Сотрудники ведомства доставляют людям бутилированную воду, продукты питания и предметы первой необходимости.

В МЧС оценивают ситуацию в регионе как стабильную. При этом они отмечают, что наблюдается спад воды.

Тропический шторм «Франциско», смещаясь вдоль южного побережья Приморского края, в ночь со среды на четверг принес в регион до 60% месячной нормы осадков. В пятницу на смену ему пришел не менее сильный атмосферный фронт с ливнями.

Ранее отмечалось, что в связи со штормом на реках Приморья ожидается формирование паводков с подъемом уровня воды до 1,5 метра. На отдельных территориях возможно подтопление низких мест, сельхозугодий и участков дорог.