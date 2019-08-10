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Актер Шувалов экстренно госпитализирован в Москве

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Актер Шувалов экстренно госпитализирован в Москве

Москва, 10 августа. Актер Александр Шувалов экстренно госпитализирован в Москве.

Информации о состоянии 32-летнего артиста на данный момент нет. Известно, что Шувалов был госпитализирован из-за осложнений после операции на органах брюшной полости. Под нож хирурга актер лег чуть более недели назад, передает «Пятый канал». Из-за чего было проведено хирургическое вмешательство неизвестно.

Шувалов родился в 1987 году. Артист закончил Рязанское музыкальное училище имени Пироговых. Одними из наиболее известных картин с его участием являются сериалы «Безмолвный свидетель», «Обручальное кольцо», «Истребители». Он также известен по ролям в постановке «Вишневый сад» и мюзикле «Лукоморье».

7 августа стало известно о госпитализации актера театра и кино Валентина Гафта. Причиной помещения артиста в больницу стал инсульт. Об этом Федеральному агентству новостей рассказала его супруга Ольга Остроумова.

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