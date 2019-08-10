Путин поздравил спортсменов и физкультурников с профессиональным праздником

Москва, 10 августа. Президент России Владимир Путин поздравил спортсменов и тех, чья деятельность связана с физкультурой, с профессиональным праздником. Телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

Глава российского государства подчеркнул, что развитие спорта в стране является одним из самых важных направлений внутренней политики РФ. По словам Путина, российские спортсмены, завоевывающие первые и призовые места на соревнованиях, делают огромный вклад в патриотическое воспитание молодежи, вдохновляют представителей молодого поколения на занятия спортом, активный досуг и здоровый образ жизни, заряжают их верой в собственные силы.

«В последние годы уделяется серьезное внимание созданию в нашей стране доступной, удобной и качественной спортивной инфраструктуры», — подчеркивается в поздравительной телеграмме.

Путин рассказал, что в РФ в настоящее время активно строятся стадионы и современные спортивные базы, оздоровительные комплексы, «обустраиваются площадки для занятий физкультурой в образовательных учреждениях и на придомовых территориях».

По словам лидера России, одним из самых главных приоритетов является «развитие спорта высших достижений, подготовка будущих чемпионов и рекордсменов».

Путин поблагодарил наставников, тренеров, инструкторов и представителей других профессий за профессиональную работу и ответственный подход к ее выполнению.