Дамаск, 10 августа. Специальное мероприятие, приуроченное к 74-й годовщине основания сирийской правительственной армии, было проведено на площади Баб Тоума в Дамаске. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Участники мероприятия выразили свою гордость за сирийскую армию и ее победы, которые были одержаны в различных провинциях страны.

Представитель администрации Мухаммед аль-Сибай подчеркнул, что сирийская правительственная армия ответственна за восстановление безопасности и стабильности на родине. Мероприятие, проводимой на площади Дамаска, воздает дань уважения его героям, которые долгое время сражались на фронтах родины против терроризма.

В окрестностях площади в Дамаске был проведен массовый праздник с различными выступлениями и театральными постановками.

Ряд граждан, присутствующих на мероприятии, выразили свою гордость за сирийскую правительственную армию и жертвы, которые она принесла на фронтах родины, чтобы восстановить безопасность во всех частях страны. Они также отметили, что каждый сирийский солдат является источником гордости для всего народа страны, без жертв Сирия никогда бы не добилась победы и не освободила свою территорию от терроризма.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Сибай добавил, что стойкость народа наряду с героизмом сирийской правительственной армии и мудростью руководства смогли защитить сирийскую цивилизацию и историю страны от разрушения. По его словам, этот праздник является свидетельством признательности народа страны за его бесстрашную армию.

Со своей стороны, президент Союза ремесленных ассоциаций в Дамаске Эссам аль-Зебак заявил, что Сирийская арабская армия (САА) основана на ценностях героизма и жертвенности, и что терроризм обязательно будет побежден, в то время как представитель местной администрации Ахмад Абу Тук резюмировал, что праздник сирийской армии является праздником для каждого сирийца, потому что все граждане республики защищают суверенитет и достоинство Сирии.