На Украине рассказали о «жестком уроке» Зеленскому от Путина, Макрона и Меркель

Киев, 10 августа. Призывы украинского президента Владимира Зеленского к лидерам нормандского формата провести встречу после гибели четырех украинских военных в Донбассе не получили ответа, подчеркивает «Главред».

Как отмечает автор материала, глава российского государства Владимир Путин, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон преподали Киеву «жесткий урок», продемонстрировав отсутствие намерений организовывать «экстренные встречи» после очередного нарушения перемирия в Донбассе, если у Украины нет конкретных предложений.

Издание подчеркивает, что Зеленский является популистом, который руководствуется, прежде всего, эмоциями, а не внешнеполитическим курсом и дипломатией, пишут «Известия».

«Популисты верят, что их талант убеждения выше и эффективнее всех дипломатов вместе взятых. Зеленский и есть именно такой популист», — утверждает автор материала в «Главреде».

Именно поэтому, как отмечается в издании, Путин, Меркель и Макрон отказали Зеленскому во встрече.

«И правильно сделали. Жесткий урок для нашего президента. То, что пройдет у Зеленского с Трампом, не пройдет с Меркель, Макроном и Путиным», — считает автор.

По его мнению, главная проблема украинского президента — не малый политический опыт и популизм, а отсутствие собственного видения, собственной стратегии, в том числе по Донбассу.

Ранее стало известно, что 7 августа по инициативе Киева состоялся телефонный разговор между Путиным и Зеленским. По информации пресс-службы Кремля, стороны обсудили вопрос урегулирования гражданской войны на Украине. Лидер России обратил внимание на то, что для деэскалации конфликта важно прекратить обстрелы населенных пунктов со стороны ВСУ.

Напомним, в 2014 году на Украине началась гражданская война. Донецкая и Луганская области отказались признавать установившуюся после госпереворота власть в Киеве и объявили о своей независимости, образовав Донецкую и Луганскую Народные Республики. Украина ввела на территорию ДНР и ЛНР войска, но ополченцам удалось оттеснить ВСУ. Для урегулирования конфликта были приняты минские договоренности, однако Киев регулярно их нарушает.