Взрыв прогремел у здания полиции в Копенгагене

Копенгаген, 10 августа. Мощный взрыв прогремел у здания полицейского участка в районе Норребро в Копенгагене в ночь на субботу. Соответствующее сообщение появилось в официальном микроблоге в Twitter местной полиции.

Информация о взрыве в районе Норребро — популярного места среди студентов и креативной молодежи — появилась около 05.30 утра (по местному времени).

К счастью, информации о пострадавших не поступало. На место незамедлительно выехали экстренные службы, говорится в сообщении департамент чрезвычайных ситуаций Копенгагена.

Vi har konstateret en eksplosion ved nærpolitistationen på Hermodsgade. Ingen personskade. #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) August 10, 2019

Ведущая газета датской столицы Berlingske опубликовала снимки, на которых можно увидеть разбитые окна и стеклянные двери. В настоящее время проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в районе Большого египетского музея рядом с автобусом с туристами из ЮАР. По меньшей мере 14 человек получили ранения различной степени тяжести.