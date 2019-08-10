Появились фото с места смертельного ДТП под Тамбовом

Тамбов, 10 августа. Фотографии с места смертельного ДТП на 139-м километре трассы Тамбов — Воронеж появились в распоряжении редакции Федерального агентства новостей.

Серьезная авария произошла недалеко от населенного пункта Шульгино: столкнулись два микроавтобуса Fiat Ducato и Citroen. Источник ФАН ранее сообщил, что смертельные травмы получили пять человек, еще восемь пострадали.

В настоящее время проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося. Следственный комитет по Тамбовской области возбудил уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в районе Песчано-Уметского тракта недалеко от Саратова произошла авария с участием легкового автомобиля Lada Priora и грузовика, жертвами ДТП стали три человека.