Стало известно об очень плохом состоянии здоровья Горбачева

Москва, 10 августа. Состояние последнего Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева оценивается как очень плохое. Об этом сообщил журналист Алексей Венедиктов.

«С головой все в порядке, ходит очень тяжело, накопились многие болезни — ну, ему 88. Последние два года — очень плохо: он уже месяцев шесть живет в больнице», — отметил Венедиктов.

Кроме того, журналист рассказал, что Горбачев периодически предлагает ему встретиться в ресторане, и Венедиктов не может отказаться от приглашения, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал «НАШ».

«По рекомендации нашего врача мы пьем пиво, и Михаил Сергеевич сейчас пьет пиво. Раньше пили водочку», — поделился Венедиктов.

Также журналист сообщил, что Горбачев старается быть в курсе последних событий и следит за новостями с помощью планшета и смартфона. До последнего советского лидера дошла и информация о сериале «Чернобыль», однако, по словам Венедиктова, Горбачев не стал его смотреть, поскольку «ему тяжело», передает телеканал «360».

Напомним, в апреле 2019 года СМИ сообщили о госпитализации Михаила Горбачева. Позднее в «Горбачев-фонде» опровергли эту информацию, однако вскоре сам политик подтвердил, что находится в медицинском учреждении. Горбачев рассказал, что во время пребывания на больничной койке он продолжал писать книгу. Политик заявил, что, несмотря на проблемы со здоровьем, «видеть свет в конце тоннеля» ему еще рано, передает Infox.ru.