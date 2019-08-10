«Оппозиция» может беспрепятственно выражать свое мнение в рамках закона, заявил политолог

Москва, 10 августа. По сравнению с западной полицией российские правоохранители вели себя крайне вежливо на прошедших в Москве незаконных митингах. Такое заявление сделал директор Центра политического анализа Павел Данилин.

«Если мы посмотрим на то, как работают их коллеги на Западе, то увидим, что наши вообще отличаются вежливостью. Вежливые люди во всей красе. Их не в чем вообще упрекнуть», — отметил эксперт.

Напомним, московские власти согласовали так называемой оппозиции проведение массового мероприятия на проспекте Академика Сахарова 10 августа. Однако провокаторы не оценили этот шаг и продолжили призывать к участию в несанкционированных акциях. При этом представители «оппозиции» утверждают, что власти якобы не позволяют им выражать свою позицию.

«В целом, если оппозиция хочет действовать в рамках закона, то у нее нет препятствий для выражения собственной позиции. Для них специально выделяется один из центральных проспектов. Поэтому говорить о каком-то притеснении невозможно. Не дают бунтовать и устраивать массовые беспорядки. А когда оппозиция действует в рамках закона, то дороги ей открыты», — сказал Данилин Nation News.

Напомним, ранее столичное ГУ МВД предупредило об ответственности за призывы к незаконным митингам. Кроме того, в полиции сообщили, что будут пресекать все действия провокаторов, угрожающие правопорядку.

За порядком на согласованном мероприятии, которое пройдет на проспекте Академика Сахарова, будут следить полицейские и Росгвардия. Они будут обеспечивать безопасность граждан и охранять людей от провокаторов и дебоширов. Подобные личности участвовали в массовых беспорядках во время незаконных акций, состоявшихся в Москве 27 июля и 3 августа. Отметим, что во время несанкционированных митингов правоохранители действовали максимально корректно, выводя лиц, представляющих опасность, из толпы. Самой тяжелой травмой, полученной во время задержания, стал вывих плеча, но вовсе не у нарушителя, а у полицейского, на которого набросились разъяренные «оппозиционеры».

В связи с несанкционированными акциями глава столичного ГУ МВД Олег Баранов неоднократно заявлял, что полиция будет принимать все установленные законом меры, чтобы обеспечить безопасность жителей и гостей города. Он также отметил, что правоохранители будут пресекать все провокации во время несанкционированных митингов.

Напомним, организатором несанкционированных акций выступила так называемая оппозиция, представителей которой не зарегистрировали в качестве кандидатов в Мосгордуму, поскольку они предоставили поддельные подписи. Особенно в фальсификации подписей отличилась юрист так называемого ФБК Любовь Соболь. 14,67% предоставленных ею в Мосгоризбирком «автографов» оказались недействительными, при том, что закон допускает всего 10% брака. Такой исход был довольно предсказуем, поскольку Соболь не брезговала подделывать подписи, подкупать избирателей и использовать подписи мертвецов.

После состоявшейся 27 июля несанкционированной акции суд поместил под стражу всех ее организаторов, кроме Соболь, которая прикрылась от ареста малолетней дочерью. Однако полностью избежать ответственности несостоявшемуся кандидату не удалось: она получила крупный штраф и стала фигуранткой административного дела.

Как заявил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, так называемая оппозиция изначально не собиралась бороться за места в Мосгордуме, а лишь хотела получить повод для «обкатки» технологий к выборам в Госдуму РФ, которые пройдут в 2021 году. А Дмитрий «Гоблин» Пучков уверен, что организаторы незаконных митингов хотят столкнуть народ с полицией, чтобы добиться кровопролития, которое может стать поводом для государственного переворота.