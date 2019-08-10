Bloomberg сообщает о провале США в запрете строительства «Северного потока — 2»

Вашингтон, 10 августа. Нерешительные действия США, пытающихся предотвратить строительство газопровода «Северный поток — 2», напоминают провал бывшего американского президента Рональда Рейгана, проявившего схожую инициативу в начале 1980-х годов. Таким мнением поделился старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Джонатан Стерн с агентством Bloomberg.

Отмечается, что «Северный поток — 2» уже почти готов, а его строительство должно завершиться в текущем году. Однако сенат конгресса США еще не проголосовал по законопроекту о санкциях против строительства российского газопровода. Bloomberg напоминает, что во времена президентства Рейгана Штаты также пытались ограничить экспорт советского газа в Европу, однако их действия не привели к желаемому результату.

«Тогда они получили сопротивление и оказались неэффективными, и, я думаю, сегодня можно ожидать похожего результата. Уже слишком поздно, чтобы все это имело особое значение, поскольку большую часть трубопровода уже проложили, если только США не попробуют прибегнуть к санкциям, имеющим обратную силу, которые, я считаю, могли бы действительно устроить бурю по эту сторону Атлантики», — отметил Стерн.

Напомним, российский газопровод «Северный поток — 2» пройдет по дну Балтийского моря от России до Германии. Главная его цель — обеспечение надежных поставок природного газа в Европу. Большинство европейских государств поддерживают проект. Против строительства «Северного потока — 2» выступают Польша, Латвия, Литва, Украина и США.

Штаты и некоторые европейские страны продолжают работу над организацией трубопровода Eastmed по поставке газа из Восточного Средиземноморья через Кипр и Грецию. Предполагается, что данный проект станет альтернативой «Северному потоку — 2», сообщает телеканал «360».

Ранее стало известно, что завершение строительства российского газопровода может быть отсрочено на восемь месяцев, поскольку отсутствует разрешение со стороны Дании. Оператор Nord Stream 2 подал жалобу на действия датских властей, заявив, что они намеренно задерживают реализацию проекта.