Более миллиона человек эвакуировали в Китае из-за тайфуна «Лекима»

Пекин, 10 августа. Более миллиона человек эвакуированы из потенциально опасных районов Китая из-за тайфуна «Лекима». Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Стихия обрушилась на побережье провинции Чжэцзян в районе города Вэньлин в ночь с 9 на 10 августа. Ожидается, что тропический циклон, который стал уже девятым по счету в текущем сезоне, принесет мощные ливни и сильный ветер в восточные провинции Аньхой, Фуцзянь, Цзянсу, Чжэцзян, а также в Шанхай. В связи с тайфуном власти повысили уровень метеорологической опасности до наивысшего «красного», пишет Deita.ru.

Скорость ветра в момент, когда тайфун достиг побережья провинции Чжэцзян, составляла 50 метров в секунду. Сейчас тропический циклон ослаб. Он движется на север со скоростью порядка 15 километров в час.

Еще до прихода тайфуна от побережья отошли более двух тысяч судов, сообщает телеканал «360». Были отменены паромные маршруты, авиарейсы, а также приостановлены многие поезда, передает «АиФ». Сейчас местные власти пытаются минимизировать ущерб от тайфуна. Информации о погибших и пострадавших пока не поступало.

Шанхай уже почувствовал признаки надвигающейся стихии. Из-за сильного ветра и ливней местные власти временно эвакуировали из прибрежных районов более 250 тысяч граждан. Также тайфун нарушил расписание аэропортов: были отменены многие внутренние и международные рейсы. В их числе оказался рейс «Аэрофлота» из Москвы в Шанхай и обратно. Кроме того, из-за стихии приостановлено движение скоростных поездов на магнитной подушке.